Hrvatska protiv Farskih Otoka može osigurati Mundijal. Sudit će nam bivši nogometaš...

Nikada bezbolnije i rasterećenije Hrvatska nije izborila Svjetsko prvenstvo kao sada. Doduše, viza još nije u rukama izabranika Zlatka Dalića, ali čudo se mora dogoditi da nam izmakne avion za SAD, Meksiko i Kanadu. Naši reprezentativci Mundijal imaju priliku izboriti u petak na Rujevici protiv Farskih Otoka gdje će im biti dovoljan i bod.

Pravdu na terenu dijelit će jedno manje poznato, ali iznimno zanimljivo ime. Glavni sudac bit će Aliyar Agayev iz Azerbajdžana, 38-godišnjak čiji je put do elitne sudačke scene obilježen dramatičnim preokretom koji ga je s igračkog terena preusmjerio na onaj sudački. Njegova životna priča svjedoči o nevjerojatnoj upornosti i ljubavi prema sportu koja nadilazi osobne ambicije i zdravstvene prepreke.

Susret Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Uefa je delegirala sudački tim koji kombinira iskustvo iz Azerbajdžana i Portugala. Na čelu tima bit će Aliyar Agayev kao glavni sudac. Njegovi pomoćnici uz aut-linije bit će sunarodnjaci Zeynal Zeynalov i Akif Amirali, dok će ulogu četvrtog suca obnašati Elchin Masiyev. Sinergija ovog azerbajdžanskog tima bit će ključna za održavanje reda i autoriteta na travnjaku.

Za tehnološku podršku i ispravljanje eventualnih očitih pogrešaka zadužena je portugalska ekipa u VAR sobi. Glavni VAR sudac bit će Tiago Martins, a kao njegov pomoćnik (AVAR) djelovat će Bruno Esteves. Njihova koncentracija i preciznost bit će od presudne važnosti za pravedan ishod ovog kvalifikacijskog dvoboja.

Iza svakog suca stoji priča, a ona Aliyara Agayeva posebno je dirljiva. Rođen 17. listopada 1987. u Bakuu, glavnom gradu Azerbajdžana, Aliyar je, kao i mnogi dječaci, sanjao o tome da postane profesionalni nogometaš. Godinama je trenirao i igrao na poziciji obrambenog veznog, gradeći svoj put prema seniorskom nogometu. Međutim, sudbina je imala drugačiji plan. U osjetljivoj tinejdžerskoj dobi, sa svega 15 ili 16 godina, njegov san je naprasno prekinut. Liječnički pregledi otkrili su ozbiljne srčane probleme, a situaciju su dodatno pogoršale posljedice preboljenih ospica. Presuda medicinskih stručnjaka bila je teška, ali konačna: profesionalno bavljenje nogometom bilo bi prevelik rizik za njegovo zdravlje.

Suočen s činjenicom da nikada neće moći nositi dres omiljenog kluba ili reprezentacije, Agayev je morao donijeti tešku odluku. Ipak, njegova strast prema nogometu bila je prejaka da bi mu u potpunosti okrenuo leđa. Umjesto da se preda očaju, pronašao je novi put unutar sporta koji voli. Uz podršku oca Karima, koji je također bio uključen u nogomet, Aliyar je donio samostalnu odluku da kopačke zamijeni zviždaljkom i kartonima. Odlučio je postati sudac, ostajući tako na terenu, u središtu zbivanja, ali u drugačijoj ulozi.

Njegova sudačka karijera započela je 2005. godine, a talent i predanost brzo su ga gurnuli u prvi plan. Već 2009. počeo je suditi utakmice u najvišem rangu azerbajdžanskog nogometa, Azerbajdžanskoj Premier ligi. Međunarodno priznanje stiglo je 2013. godine kada je uvršten na listu FIFA sudaca, što mu je otvorilo vrata europskih natjecanja.

Danas je Agayev svrstan u prvu kategoriju Uefinih sudaca, a ispisao je i povijest svoje zemlje. Naime, 2. studenog 2022. godine postao je prvi azerbajdžanski sudac koji je vodio utakmicu grupne faze Lige prvaka, i to na prestižnom dvoboju između Kopenhagena i Borussije Dortmund. Taj trenutak predstavljao je krunu njegove karijere i dokaz da se iz manjih nogometnih sredina trudom može doći do samog vrha.

Kada nije na nogometnim terenima diljem Europe, Agayev vodi ispunjen profesionalni i privatni život. Diplomirao je na Azerbajdžanskoj državnoj akademiji za fizičku kulturu i sport, a stečeno znanje danas primjenjuje radeći kao specijalist u Sudačkom odboru Azerbajdžanskog nogometnog saveza (AFFA), gdje pomaže u razvoju novih generacija sudaca. U rijetkim slobodnim trenucima, koje najčešće pronalazi u lipnju, voli putovati. Sada će posjetiti Rijeku i nadamo se, ostati nam u lijepom sjećanju.