Hrvatska protiv Škota za Euro! Primili su dva gola u osam kola

Tu smo gdje smo preželjkivali biti, stvorili smo dobru atmosferu i igramo sve bolje. Škotska je teško iskušenje, ali vjerujemo u sebe i idemo napraviti pozitivan rezultat, poručio je izbornik Bišćan...

<p>Dva kola su do kraja kvalifikacija, a naši mladići imaju sve u svojim rukama. Nimalo lagan prvi zadatak na rasporedu je danas od 16 sati, a zove se <strong>Škotska</strong>.</p><p><strong>Hrvatska U-21 nogometna reprezentacija </strong>bori se za prvo mjesto u svojoj skupini dva kola prije kraja kvalifikacija za Europsko prvenstvo, a ključan susret čeka nas protiv Škota u Edinburghu.</p><p>Možda nisu nešto razvikani i atraktivni, ali zato su čvrsti kao beton. Baš kao njihovi seniori. Škotska je nakon osam kola primila samo dva gola, a jedan smo im uspjeli zabiti i mi. Strijelac je bio Sandro Kulenović i to je jedini gol koji su primili iz igre. Čak 620 minuta od tada je prošlo, a gol im je uspjela zabiti jedino Grčka, al iz penala. Drže drugo mjesto u skupini s bodom ispred nas, a pobjeda protiv njih bi nam donijela prvo mjesto. </p><p>- Škoti su tradicionalno otočki postavljeni, dosta tvrdo i čvrsto. Igraju jednostavno, bez previše dodira i kombinatorike, nastoje najbržim putem stići do protivničkog gola i onda traže svog centarfora, koji je fizički dominantan. U obrani postave čvrsti blok i teško ih je za probiti. Primili su samo dva gola, jedan od nas i drugi iz penala od Grka. U svim utakmicama svojim protivnicima su dopustili vrlo malo šansi - poručio je izbornik Igor Bišćan koji neće računati na Luku Ivanušeca i Darija Vizingera.</p><p>Mini 'vatreni' su u kvalifikacije ušli dosta dizelaški. Kvalitetom su daleko iznad svih u skupini, ali to se nije vidjelo na travnjaku. Naši reprezentativci su se dosta mučili, gubili su od Škotske i Češke, činilo se da će Euro ostati san, ali poklopili su se drugi rezultati, Grci i Česi su izgubili od Litve i Škotske te nam otvorili priliku da sami odlučujemo o sebi. </p><p>Na početku to baš nije dobro izgledalo, smijenjen je izbornik Nenad Gračan, a dolaskom Igora Bišćana je sve sjelo na svoje mjesto. Stvorio je svoj sustav, popravio atmosferu u momčadi i 'natankao' igrače samopouzdanjem. Pobjeda protiv Škotske će nam praktički donijeti prvo mjesto jer u posljednjem kolu kod kuće igramo protiv Litve, a oni su, realno gledajući, dva koplja ispod nas i vjerujemo da tu ne bi trebalo biti problema.</p><p>- Očekujem da ćemo igrati i pobjeđivati kao i na par zadnjih okupljanja. Tu smo gdje smo priželjkivali biti, stvorili smo dobru atmosferu i igramo sve bolje. Škotska je teško iskušenje, ali vjerujemo u sebe i idemo napraviti pozitivan rezultat - poručio je Bišćan koji je svjestan da nas čeka možda i najteža utakmica u kvalifikacijama. </p><p>Naši igrači vrijede 46 milijuna eura, a Škoti su na 13,1. Najskuplji je ofenzivni veznjak Fraser Hornby koji vrijedi dva milijuna eura, a igra za francuski Reims. S druge strane, najskuplji 'vatreni' je kapetan Nikola Moro čija vrijednost je šest milijuna eura. Naši reprezentativci ulaze u susret kao blagi favoriti. Koeficijent je 2, a na Škote 3,30.</p><p>Susret počinje u 16 sati, a možete ga pratiti na HNTV-u. </p><p>Pobjeda nam treba ako želimo ovisiti sami o sebi, no naravno, nije smak svijeta i ako ne uzmemo sva tri boda. I dalje će postojati šansa za Euro, no ona će biti puno manja. Na Euro će se plasirati devet pobjednika skupina te pet najboljih drugoplasiranih momčad. Sretno, Hrvatska!</p><p><strong>Raspored do kraja: </strong></p>