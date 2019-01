Hrvatska protiv Španjolske! Klasik koji traje još od 1998...

Još jedan klasik u nizu! Hrvatska i Španjolska će danas u 20 i 30 u međusobnom susretu odlučivati tko će prenijeti sva četiri boda u drugi krug. Toliko je batina podijeljeno između ovih momčadi, opjevanih dvoboja koji su ušli u povijest. Prvi čin ovog vremenskog klasika odigran je 1998. godine na Europskom prvenstvu u Italiji, a rezultat je bio 18-18. Od tada su mnogi velikani poput Alberta Entrerriosa, Ikera Romera, Ivana Balića sudjelovali u mečevima i postali dio povijesti.

Foto: JEAN-PAUL PELISSIER

Nakon dvije godine čekanja i našeg zadnjeg dvoboja koji je bio na SP-u u Francuskoj, ždrijeb je opet spojio ove dvije momčadi. Od tada se jako malo toga promijenilo. Glavne karike na obje strane su i dalje tu

Španjolci, aktualni europski prvaci, su silovito ušli u ovaj turnir s ciljem osvajanja medalje, a zadnji put su do naslova Svjetskog prvaka došli 2013. godine kada se igralo kod njih. Kostur momčadi već je godinama isti, postupno dolaze neki novi dečki, ali iskusni znalci poput Raula Entrerriosa i Aguinagaldea su i dalje tu. No unatoč mladima, Španjolci su najstariji na prvenstvu s prosjekom od 31 godine.

Ubojica dječjeg lica

Tu tajni apsolutno nema, i Hrvatska i Španjolska znaju prednosti i mane jedni drugih. A ovaj prvi sigurno nije slaba karika. Eduardo Perez de Vargas je ubojica dječjeg lica na golu Španjolaca. Stručnjak za sedmerce, atraktivnog stila branjenja glavna je snaga ove momčadi nakon umirovljenja najboljeg golmana svih vremena Arpada Šterbika kojeg je dostojno zamijenio. Golman Barce je na ovome turniru na postotku od 37 posto, što ga je smjestilo na 12. mjesto po uspješnosti obrana.

Foto: Monika Skolimowska/DPA/PIXSELL

Kada njemu ne ide, i dalje nema panike. Tu je golman PSG-a Rodrigo Corrales koji je na uspješnosti obrana od 34 posto na ovome turniru. Ulazio je u prethodnim utakmicama kada Vargasa nije išlo i izludio protivničke igrače.

Vođa ove momčadi, čovjek koji ih je odveo do naslova Europskog prvenstva, je i dalje neuništivi Raul Entrerrios. Igrač Barcelone i u 37. godini dirigira akcije svoje momčadi, doslovno sve počinje od njega. Toliko su nam boli zadali ti Entrerriosi tijekom povijesti. Sjetimo se samo njegovog brata Alberta i SP-a 2005. u Tunisu kada su nas Španjolci razbili. Nije nam ni njegov brat Raul ostao dužan, 2016. na Euru u Poljskoj izbacio nas je iz polufinala.

Foto: Sven Hoppe/DPA/PIXSELL

Već godinama je pozicija lijevog vanjskog rezervirana za Joana Canellasa, odakle nam prijeti velika opasnost. Odveo je Vardar do naslova Lige prvaka, a onda i Španjolce do europskog naslova. To samo dokazuje o kakvoj klasi je riječ. Ubojiti skok šut i snažna desnica njegov su glavni forte. Iako su već u godinama, Canellas i Entrerrios igraju kao mladići, u punoj snazi.

Sjećate se legendarnog Talanta Dušebajeva? E toliko nas je namučio ovaj vižljavi desni vanjski sa svojim prodorima, a nije mu ni sin drugačiji. Alex Dušebajev strah je i trepet za sve obrambene igrače, a apsolutno sve je naslijedio od svog oca. Glavna odlika mu je brzina, a najveća opasnost za protivničkog igrača je kada ostane s njim jedan na jedan. Više šansi ima pile kod mesara. Veliki plus je taj što Dušebajev s dosta Hrvata dijeli ili je dijelio svlačionicu, što će sigurno pomoći da ga zaustavimo. S njim u Kielceu igraju Cindrić i Ivić, a jednako dobro ga pozna i Karačić.

Foto: ANDREAS GEBERT

Godinama je po desnom krilu neumorno trčkarao Barcelonin kapetan Viktor Tomas. Omalenog Tomasa više nema, ali je desno krilo i dalje pozicija s koje Španjolci najviše trpaju. Krivac za to je Ferran Sole koji igra za Fenix Toulouse. Prosjek mu je šest golova po utakmici i jedan je od najboljih strijelaca prvenstva. Brzi Sole prava je napast za svaku ekipu, svaka kontra i polukontra ide na njega, kao što je i standardan u izvođenju sedmeraca.

Foto: ANDREAS GEBERT

Na lijevom krilu igraju Aitor Arino i Angel Fernandez. Igraju solidno, ali zna im se dogoditi da u potpunosti nestanu - kao protiv Japana kad nisu zabili gol. Arino je u četiri utakmice zabio šest golova, tri Makedoniji i tri Islandu. Dok je Fernandez u četiri utakmice postigao isti broj golova, samo što je on Makedoniji dao jedan, tri Islandu i dva Bahreinu.

Dobro ga poznaje Luka Cindrić koji bi mogao pomoći Lini Červaru jer osim Fernandeza s njim igraju i Daniel i Alex Dujshebaev, ali i neugodni pivot Aguinagalde.

Foto: Sven Hoppe/DPA/PIXSELL

Julen Aguinagalde dobro je poznati španjolski kružni igrač koji uglavnom igra u napadu. Svojim blokovima često otvara prostor prodornom Dujshebaev, a svojom je snagom neugodan za čuvanje. Dosta je agilan za svoju visinu i težinu, a kod šuteva rijetko griješi. Veliku će borbu voditi 'kauboji' na crti.

S klupe ih vodi iskusni Jordi Ribera koji se 2017. godine pridružio 'furiji' nakon četiri godine na klupi Brazila.

Foto: ANDREAS GEBERT

Utakmica počinje u 20 sati i 30 minuta, a hrvatski rukometaši love pobjedu kojom bi u sljedeći krug prenijeli maksimalna četiri boda. No, i u slučaju remija Hrvatska je prva u skupini jer ima bolju gol razliku od Španjolaca.

Tema: Svjetsko rukometno prvenstvo 2019. u Danskoj i Njemačkoj