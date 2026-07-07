Hrvatska sanja povratak među elitu nakon 13 godina, najveći izazov bit će nam ekipa Hrvata

Hrvatska košarkaška reprezentacija uvjerljivom je pobjedom protiv Izraela u Osijeku zaključila prvi krug kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. Momčad Tomislava Mijatovića slavila je 103-75 i u drugi krug prenijela pet pobjeda, čime je napravila velik korak prema povratku na svjetsku smotru.

Hrvatska je posljednji kvalifikacijski prozor odradila na dojmljiv način. Najprije je na Cipru slavila 123-50, što je najviša pobjeda u povijesti europskih Fibinih kvalifikacija i najveća pobjeda hrvatske reprezentacije u povijesti, izjednačena s trijumfom protiv Islanda iz kvalifikacija za Olimpijske igre 1992. godine.

Osijek: Kvalifikacijska utakmica za Svjetsko prvenstvo košarkaša: Hrvatska - Izrael | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Nakon ciparske rapsodije, Hrvatska je u Osijeku rutinski riješila i Izrael. Od početnih 9-0 i 12-2 bilo je jasno u kojem smjeru ide utakmica. Hrvatska je gotovo cijeli susret držala dvoznamenkastu prednost i bez veće drame stigla do pobjede. Hrvatska je tako prvi krug završila s omjerom 5-1, kao i Njemačka, dok je Izrael također prošao dalje, ali u drugi krug nosi samo dvije pobjede. U novoj skupini Hrvatska, Njemačka i Izrael križaju se s Poljskom, Latvijom i Nizozemskom.

Uoči drugoga kruga ljestvica izgleda ovako: Poljska ima 6-0, Hrvatska i Njemačka 5-1, Latvija 3-3, a Izrael i Nizozemska 2-4. Tri najbolje reprezentacije iz skupine izborit će plasman na Svjetsko prvenstvo u Kataru. Hrvatska zato u završnu rundu ulazi u vrlo dobroj poziciji. Ima dvije pobjede više od Latvije te tri više od Izraela i Nizozemske. S obzirom na to da protiv Izraela ima omjer 2-0, čini se kako će u borbi za Svjetsko prvenstvo najvažnije biti zadržati prednost ispred Latvije i Nizozemske.

Osijek: Kvalifikacijska utakmica za Svjetsko prvenstvo košarkaša: Hrvatska - Izrael | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Drugi krug Hrvatska otvara 27. kolovoza domaćom utakmicom protiv Latvije, vjerojatno ponovno u Osijeku, a tri dana poslije gostuje kod Nizozemske. U studenome slijede dva ogleda s Poljskom, dok će kvalifikacije završiti u veljači gostovanjem kod Latvije i domaćim susretom protiv Nizozemske. Izgledno je da bi Hrvatska s tri pobjede u preostalih šest utakmica bila vrlo blizu cilja. Četiri bi gotovo sigurno značile plasman, dok bi, ovisno o ostalim rezultatima, možda mogle biti dovoljne i dvije.

Najveći izazov trebala bi biti Poljska, koju vodi hrvatski trener Igor Miličić. Poljaci su prvi krug završili sa svih šest pobjeda i djeluju uigrano, iako im suparnici u skupini nisu bili među najjačima. U studenome će dvije utakmice protiv Poljske biti najveći ispit Hrvatske u drugoj fazi. Hrvatska je posljednji put na Svjetskom prvenstvu igrala 2014. godine. Tada je u skupini završila druga iza Grčke, a ispred Argentine, Senegala, Portorika i Filipina, da bi u osmini finala ispala od Francuske, kasnijeg osvajača bronce.