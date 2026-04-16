Hrvatska saznala protivnike na Euru, igramo sa Srbijom!
Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina doznala je protivnike na Europskom prvenstvu koje se od 28. lipnja do 11. srpnja igra u Walesu. Ždrijeb je smjestio Hrvatsku u skupinu B, u kojoj će igrati protiv Srbije, Italije i Ukrajine. Ovaj turnir ujedno je i kvalifikacijski za Svjetsko prvenstvo do 20 godina, koje će se 2027. održati u Azerbajdžanu i Uzbekistanu.
Kako bi osigurala plasman na svjetsku smotru, Hrvatska mora ući u polufinale, što znači da u skupini treba osvojiti jedno od prva dva mjesta. U drugoj skupini natječu se domaćin Wales, Danska, Njemačka i Španjolska.
Utakmice će se igrati u velškim gradovima Bangoru, Caernarfonu, Denbeighu i Wrexhamu. Podsjetimo, naši su mladi nogometaši plasman na ovaj turnir izborili prošlog mjeseca, kada su remijem protiv Francuske u Varaždinu osvojili prvo mjesto u kvalifikacijskoj skupini.
