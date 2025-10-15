Obavijesti

Sport

Komentari 2
PUT DO OLIMPA

Hrvatska se nikad nije plasirala na Olimpijske igre u nogometu. Evo što treba ostvariti za iduće

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Hrvatska se nikad nije plasirala na Olimpijske igre u nogometu. Evo što treba ostvariti za iduće
Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Srbija i Albanija domaćini su idućeg Europskog prvenstva do 21 godinu gdje će se tražiti putnici na Olimpijske igre u Los Angelesu. Mlade "vatrene" čeka nikad teži put do završnog turnira

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine uspješno je odradila prvu domaću utakmicu u kvalifikacijama za Euro 2027. koje će se održati u Srbiji i Albaniji. Nakon remija na gostovanju kod Turske prošli mjesec (1-1), izabranici Ivice Olića pobijedili su u Velikoj Gorici Ukrajinu 1-0 golom Leona Grgića i tako se približili plasmanu na veliko natjecanje. Još malo vode na mlin mladim "vatrenima" dodao je kiks Turske na gostovanju kod Mađarske (1-1) pa su sad, s utakmicom manje, na bod manje od vodeće Turske.

- Vjerujte mi, ništa neće biti lagano, mi ćemo se boriti. Kao ovu utakmicu, tako i sve sljedeće. Imamo još dvije utakmice do kraja godine. Ne jednom sam danas rekao, nakon ove pobjede, dvije nove - govorio je Olić u svlačionici.

Kako se plasirati na Euro U-21?

Pobjednici svih devet kvalifikacijskih skupina uz najbolju drugoplasiranu reprezentaciju (ne računajući dvoboje protiv šestoplasiranih u skupinama koje ih imaju, a Hrvatska nema) izravno će izboriti Europsko prvenstvo, a preostalih osam drugoplasiranih idu u play-off na dvije utakmice.

Na Euru će sudjelovati 16 momčadi podijeljenih u četiri skupine, a igra se u četiri grada u Srbiji (Loznica, Leskovac, Zaječar i Novi Sad) i Albaniji (Tirana, Skadar, Elbasan i Rogožina). Utakmica otvorenja igrat će se u Vojvodini, a finale u glavnom gradu Albanije.

Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina
Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kako na Olimpijske igre 2028.?

To je ujedno i izlučno europsko natjecanje za Olimpijske igre u Los Angelesu 2028., gdje će sudjelovati U-23 reprezentacije s barem 15 igrača rođenima 1. siječnja 2005. ili kasnije i maksimalno tri starija. Hrvatska nikad nije nastupila na Olimpijskim igrama u nogometu. Na svih pet završnih turnira, na koje se plasirala, zapela je u grupnoj fazi. No ovaj će put, za razliku od prošlih ciklusa, put biti još teži.

Naime, Fifa je odlučila smanjiti broj reprezentacija koje sudjeluju u muškom turniru sa 16 na 12, a povećati njihov broj u ženskom turniru s 12 na 16, očito želeći dodatno popularizirati taj sport za ljepši spol, gdje je i medalja ipak važnija i gdje sudjeljuju ponajbolje svjetske igračice. To kod nogometaša nije slučaj jer je turnir izvan Fifina kalendara i klubovi nisu obvezni pustiti igrače, a tu je i gore spomenuto dobno ograničenje.

Fifa još nije odlučila po kojem će se ključu reprezentacije moći plasirati na Olimpijske igre, zasad su sigurne tek SAD kao domaćin. U formatu sa 16 reprezentacija Europa je imala tri sigurna mjesta koja su odlazila trima najboljim reprezentacijama s prethodnog Eura U-21, a sad je izgledno kako neće imati više od dva. Prevedeno, Hrvatska će vjerojatno morati dogurati do finala da otputuje u Ameriku i bori se za olimpijsku medalju.

Raspored do kraja kvalifikacija

Put do toga prilično je dalek, do kraja kvalifikacija ostalo je još šest utakmica (Litva kući i Mađarska u gostima u studenom, Turska kući u ožujku, Mađarska kući u rujnu, Ukrajina i Litva u gostima u listopadu 2026.). Ali tko zna, možda ova generacija uspije ostvariti taj povijesni doseg.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću
KAKVE MRCINE

FOTO Mirko, jesi to ti? Ovo su sinovi Cro Copa, mišić na mišiću

Mirko Filipović umirovio se prije šest godina, ali bez sporta ne može. Svakodnevno trenira u dvorani i rezultat se vidi. Tijelo je besprijekorno isklesano i s 51 godinom, a šuška se kako bi se uskoro mogao vratiti u ring i to protiv velikog rivala Fjodora. A da krv nije voda, dokazuju i njegovi sinovi Filip (14) i Ivan (22) koje dobio u braku sa suprugom Klaudijom
FOTO Cro Cop se vraća u ring? Trenirao u garaži koja je bila napola svinjac i postao legenda
POVRATAK U NAJAVI

FOTO Cro Cop se vraća u ring? Trenirao u garaži koja je bila napola svinjac i postao legenda

Najveći hrvatski borac u povijesti, legendarni Mirko Filipović, nedavno je proslavio 51. rođendan, ali uskoro bi se mogao vratiti u ring. I to protiv svog velikog rivala, legendarnog Fjodora. U mirovini je od 2019. godine kada je imao moždani udar
VIDEO Hrvatska U21 - Ukrajina 1-0: Mladi 'vatreni' blizu prvog mjesta na tablici. Pogledajte gol
KVALIFIKACIJE ZA EURO

VIDEO Hrvatska U21 - Ukrajina 1-0: Mladi 'vatreni' blizu prvog mjesta na tablici. Pogledajte gol

Hrvatska je bila bolja cijelu utakmicu, a u prvom dijelu je promašila tri sjajne prilike. U nastavku je Vušković odlično izveo slobodni udarac, a Grgić zabio iz odbijanca. Turska je kiksala u Mađarskoj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025