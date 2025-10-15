Hrvatska se nikad nije plasirala na Olimpijske igre u nogometu. Evo što treba ostvariti za iduće

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine uspješno je odradila prvu domaću utakmicu u kvalifikacijama za Euro 2027. koje će se održati u Srbiji i Albaniji. Nakon remija na gostovanju kod Turske prošli mjesec (1-1), izabranici Ivice Olića pobijedili su u Velikoj Gorici Ukrajinu 1-0 golom Leona Grgića i tako se približili plasmanu na veliko natjecanje. Još malo vode na mlin mladim "vatrenima" dodao je kiks Turske na gostovanju kod Mađarske (1-1) pa su sad, s utakmicom manje, na bod manje od vodeće Turske.

- Vjerujte mi, ništa neće biti lagano, mi ćemo se boriti. Kao ovu utakmicu, tako i sve sljedeće. Imamo još dvije utakmice do kraja godine. Ne jednom sam danas rekao, nakon ove pobjede, dvije nove - govorio je Olić u svlačionici.

Kako se plasirati na Euro U-21?

Pobjednici svih devet kvalifikacijskih skupina uz najbolju drugoplasiranu reprezentaciju (ne računajući dvoboje protiv šestoplasiranih u skupinama koje ih imaju, a Hrvatska nema) izravno će izboriti Europsko prvenstvo, a preostalih osam drugoplasiranih idu u play-off na dvije utakmice.

Na Euru će sudjelovati 16 momčadi podijeljenih u četiri skupine, a igra se u četiri grada u Srbiji (Loznica, Leskovac, Zaječar i Novi Sad) i Albaniji (Tirana, Skadar, Elbasan i Rogožina). Utakmica otvorenja igrat će se u Vojvodini, a finale u glavnom gradu Albanije.

Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kako na Olimpijske igre 2028.?

To je ujedno i izlučno europsko natjecanje za Olimpijske igre u Los Angelesu 2028., gdje će sudjelovati U-23 reprezentacije s barem 15 igrača rođenima 1. siječnja 2005. ili kasnije i maksimalno tri starija. Hrvatska nikad nije nastupila na Olimpijskim igrama u nogometu. Na svih pet završnih turnira, na koje se plasirala, zapela je u grupnoj fazi. No ovaj će put, za razliku od prošlih ciklusa, put biti još teži.

Naime, Fifa je odlučila smanjiti broj reprezentacija koje sudjeluju u muškom turniru sa 16 na 12, a povećati njihov broj u ženskom turniru s 12 na 16, očito želeći dodatno popularizirati taj sport za ljepši spol, gdje je i medalja ipak važnija i gdje sudjeljuju ponajbolje svjetske igračice. To kod nogometaša nije slučaj jer je turnir izvan Fifina kalendara i klubovi nisu obvezni pustiti igrače, a tu je i gore spomenuto dobno ograničenje.

Fifa još nije odlučila po kojem će se ključu reprezentacije moći plasirati na Olimpijske igre, zasad su sigurne tek SAD kao domaćin. U formatu sa 16 reprezentacija Europa je imala tri sigurna mjesta koja su odlazila trima najboljim reprezentacijama s prethodnog Eura U-21, a sad je izgledno kako neće imati više od dva. Prevedeno, Hrvatska će vjerojatno morati dogurati do finala da otputuje u Ameriku i bori se za olimpijsku medalju.

Raspored do kraja kvalifikacija

Put do toga prilično je dalek, do kraja kvalifikacija ostalo je još šest utakmica (Litva kući i Mađarska u gostima u studenom, Turska kući u ožujku, Mađarska kući u rujnu, Ukrajina i Litva u gostima u listopadu 2026.). Ali tko zna, možda ova generacija uspije ostvariti taj povijesni doseg.