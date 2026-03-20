Hrvatska senzacija još ide u školu: Svi mu se dive, a najteže mu je pao izostanak s maturalca
Hrvatski junior Marko Marić (18), koji je zabio 91 koš, pohađa XIII. zagrebačku gimnaziju. Njegova razrednica Katarina Janković nam kaže: 'Svaki dan s njim je anegdota. Empatičan je i ima osobnost kojom se ističe od drugih'
U bilježnicama brojnih skauta debelim flomasterom podcrtano je ime Marka Marića (18), nove velike nade hrvatske košarke. Ovaj 214 cm visoki centar je za momčad Košarkaške akademije Mrav u juniorskoj ligi zabio nevjerojatan 91 koš protiv KK Bosca! Pozirao je s papirom na kojem je pisao broj koševa i tako rekreirao legendarnu fotografiju s Wiltom Chamberlainom.