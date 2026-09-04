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Hrvatska socca reprezentacija je u čevrtfinalu Mundijala! Nakon penala pala je moćna 'furija'

Piše HINA,
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Hrvatska socca reprezentacija je u čevrtfinalu Mundijala! Nakon penala pala je moćna 'furija'
Foto: Marin Sušić
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Hrvatska je u osmini finala SP-a u Essenu šokirala Španjolsku 3-2 nakon boljeg izvođenja penala i prva izborila četvrtfinale Socca Mundijala. Junak susreta je bio vratar Teo Klanjčić

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Hrvatska malonogometna reprezentacija prva je momčad koja se plasirala u četvrtfinale Socca Svjetskog prvenstva koje se održava u njemačkom Essenu, svladavši u osmini finala reprezentaciju Španjolske s 3-2 u ruletu penala, nakon što je u osnovnom dijelu utakmice rezultat bio 1-1. 

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Prvo poluvrijeme je završilo bez pogodaka, a onda je u trećoj minuti drugog dijela Španjolska povela pogotkom Aitora Villara Ruiza. Nakon primljenog pogotka Hrvatska je dvaput imala po dvije minute igrača više na terenu, ali nije uspjela to pretočiti u izjednačenje. Jednom su se hrvatski malonogometaši i obranili s igračem manje.

Španjolski vratar Aimar Mellado bio je najbolji igrač svoje reprezentacije i sve do prvih sekundi dodatka nakon isteka 40 minuta držao je svoju mrežu netaknutom. No, Hrvatska nije odustajala i u 41. minuti je, nakon ubačaja Daniela Sudara s desne strane, Duje Medak koljenom skrenuo loptu u mrežu za izjednačenje.

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Tako je odluka o plasmanu u četvrtfinale pala izvođenjem penala, koji se u ovom formatu malog nogometa izvode tako da igrač kreće s polovice igrališta i ima deset sekundi za postizanje pogotka. U prve dvije serije za Hrvatsku su pogotke postigli Daniel Sudar i Nino Jurjević-Adžić, a vratar Teo Klanjčić je u prvoj seriji obranio pokušaj Andera Cape Rodrigueza. Tako je Borna Vidiček dobio priliku odvesti Hrvatsku u četvrtfinale, ali je njegov udarac lijevom nogom, nakon što je prevario vratara, bio neprecizan i lopta je prošla pokraj vratnice.

Za Španjolce je nakon toga zadnji izvođač u početne tri serije bio Aitor Villar Ruiz. Malo je nedostajalo da Klanjčić i njega spriječi u postizanju pogotka, ali ga je srušio, što se računa kao pogodak. Sljedeći izvođač za Hrvatsku bio je kapetan Josip Haluška koji je svladao španjolskog vratara Hectora Casasa, uvedenog u igru za penale. Javier Sanmarin Perez je bio sljedeći španjolski izvođač, a Teo Klanjčić je novom obranom odveo Hrvatsku u četvrtfinale.

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Izabranike Dine Kovača tamo čeka dvoboj protiv pobjednika utakmice Oman - Grčka. Četvrtfinalni i polufinalni dvoboji su na rasporedu u subotu, a Hrvatska će svoje četvrtfinale odigrati u prvom terminu od 10 sati.

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