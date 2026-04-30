MARKO MARIĆ

Hrvatska tinejdžerska senzacija odlazi u SAD! Evo gdje će igrati

Piše Petar Božičević,
Foto: Instagram

Admiral

Zagrebačka 18-godišnja košarkaška senzacija, Marko Marić, odlučio se za odlazak "preko bare". Perspektivni košarkaš iz Zagreba je potpisao ugovor s američkim sveučilištem Butler u Indianapolisu. 

Podsjetimo, Marić se proslavio kada je zabio 91 poen za Košarkašku akademiju Mrav, koja surađuje s Novim Zagrebom na utakmici juniorske Prve lige protiv Bosca, a karijeru će nastaviti na NCAA sveučilištu.

Nakon utakmice protiv Bosca u kojoj je zabio 91 poen, 214 centimetara visoki centar slikao se s papirom na kojem je ispisao broj poena i tako rekreirao legendarnu fotografiju s Wiltom Chamberlainom. 

Osim u juniorskom uzrastu, Marić je već nastupao i za seniore Novog Zagreba, a njegov agent je Miško Ražnatović, koji se brine i o karijeri Nikole Jokića. 

