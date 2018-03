Hrvatska tuguje: Sućut izrazili Mandžukić, Srna, Osijek, HNS

Hrvatsku, ali i širu nogometnu javnost šokirala je vijest da je mladi 25-godišnji nogometaš NK Marsonije Bruno Boban preminuo na utakmici 3. HNL. Boban se srušio nakon udarca loptom u prsa, suigrači su ga pokušali reanimirati i masažom srca vratiti u život, ali nažalost nije bilo pomoći.

Bruno Boban je zavijek napustio ovaj svijet, ali ujedinio sve u ovom teškom trenutku. Vijest o njegovoj smrti dirnula je naše profesionalne nogometaše, sportske kolektive. Među njima je i nogometaš Juventusa te član hrvatske reprezentacije Mario Mandžukić.

Mandžo je posebno emotivno doživio ovaj gubitak budući da je upravo u Marsoniji napravio prve profesionalne nogometne korake.

- Bruno, počivao u miru... Iskrena sućut obitelji Boban, kao i svim njegovim prijateljima i suigračima - napisao je Mandžo na društvenim mrežama.

Bruni Bobanu posljednje zbogom rekli su i drugi.

Foto: Screenshot/Instagram

NK Rudeš wants to show support and condolences to the family, friends and teammates of deceased Bruno Boban, NK Marsionia's player. Stay strong. 🙇‍♂💙 #RudešFamily pic.twitter.com/TD42J3qOcb