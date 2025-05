Hrvatska U-17 se nakon deset godina plasirala na Svjetsko prvenstvo. Ovo su protivnici

Hrvatska U-17 se nakon deset godina plasirala na Svjetsko prvenstvo koje će se od 3. do 27. studenog igrati u Kataru, a sada su izabranici Marijana Budimira doznali i protivnika.

Mladi reprezentativci igrat će u skupini C u društvu Senegala, Kostarike i Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Marijan Budimir je novi izbornik U-17 reprezentacije (arhiva) | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

To će biti prvi plasman na svjetsko prvenstvo U-17 reprezentacije poslije deset godina. Posljednji put to je pošlo za rukom generaciji koju je vodio Dario Bašić, a koja je ostvarila nastup na Svjetskom prvenstvu u Čileu 2015. godine i dogurala do četvrtfinala u kojem je minimalno poražena od Malija (0:1). U toj su momčadi igrali bivši i sadašnji A reprezentativci Sosa, Brekalo, Moro, Ivanušec, Erlić.