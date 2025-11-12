Hrvatska U19 protiv Srbije igra na dan pada Vukovara. Policija zabranila dolazak gledateljima

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina ovoga tjedna započinje kvalifikacije za Europsko prvenstvo 2026., a turnir se održava u Karlovcu i Zagrebu. Izabranici izbornika Siniše Oreščanina prvu utakmicu igrali su u srijedu protiv Gruzije na stadionu Branko Čavlović-Čavlek u Karlovcu i u njoj su pobijedili 2-0. Drugi susret slijedi 15. studenoga, također u Karlovcu, protiv Gibraltara, dok će treći, odlučujući dvoboj, odigrati 18. studenoga protiv Srbije na SRC-u Rudeš u Zagrebu.

Upravo je termin te treće utakmice izazvao posebnu pažnju. Naime, dvoboj protiv Srbije određen je prema Uefinu rasporedu, a pada na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, koji se u Hrvatskoj obilježava 18. studenoga. Zbog toga je procijenjen visok sigurnosni rizik, pa su Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatski nogometni savez i Uefa zajednički odlučili da se utakmica protiv Srbije odigra bez gledatelja.

Popis igrača koje je izbornik Oreščanin pozvao za kvalifikacije obuhvaća:

Karla Miju Šimića (Wolfsburg), Kristiana Mandića (1. FC Nürnberg), Lovru Chelfija (FC Barcelona), Ljubu Puljića (Bayern München), Antonia Rajića (NK Kustošija), Maroja Kostepeča (NK Lokomotiva), Nou Mikića (GNK Dinamo), Marka Zebića (GNK Dinamo), Nou Godeca (NK Lokomotiva), Ivana Kneževića (Stuttgart), Matiju Subotića (NK Lokomotiva), Anđela Šutala (GNK Dinamo), Patricea Čovića (Werder Bremen), Luku Vrzića (HNK Gorica), Ivana Barića (NK Osijek), Tomasa Bakovića (GNK Dinamo), Karla Zulfića (GNK Dinamo), Brunu Durdova (HNK Hajduk), Marka Aščića (NK Slaven Belupo) i Josipa Brundića (GNK Dinamo).