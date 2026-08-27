Hrvatske odbojkašice su izborile osminu finala Eura! Pala je Crna Gora u nevjerojatnom preokretu

Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija plasirala se u osminu finala Europskog prvenstva zauzevši četvrto mjesto u skupini D u Göteborgu zahvaljujući 3-2 (21-25, 25-20, 22-25, 25-14, 15-8) pobjedi protiv Crne Gore u utakmici zadnjeg, 5. kola.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Božana Butigan sa 20 i Mika Grbavica sa 18 poena predvodile su Hrvatsku, dok je Nikoleta Perović sa 28 poena bila najefikasnija kod Crne Gore. Hrvatskoj je protiv Crne Gore, koja u prva četiri nastupa nije osvojila niti jedan set, trebala bilo kakva pobjeda za potvrdu četvrtog mjesta. No, slab ulazak u utakmicu nije uspjela nadoknaditi sve do kraja prvog seta koji je pripao Crnogorkama sa 25-21.

U drugi je set Hrvatska krenula mnogo bolje, izgradila veliku prednost i mirno ga privela kraju. No, treća je dionica opet bila neizvjesna, a u završnici su Crnogorke spojile pet poena zaredom kojima su zaostatak 20-22 pretvorile u osvajanje seta 25-22.

Foto: Hrvatski odbojkaški savez

Hrvatski izbornik Igor Arbutina u četvrtom je setu umjesto iskusne Samante Fabris na teren uveo mladu Andreu Mihaljević, a taj se potez pokazao kao pun pogodak. Mihaljević je odigrala sjajno, poentirala čak 12 puta, a Hrvatska je uvjerljivo dobila četvrti set sa 25-14 i povela sa 4-0, pa sa 7-2 u petom i više nije dopustila Crnoj Gori približavanje.

Foto: Hrvatski odbojkaški savez

S dvije pobjede i tri poraza Hrvatska je zauzela četvrto mjesto u skupini, iza Italije, Francuske i Švedske, a ispred Slovačke i Crne Gore pa će u osmini finala igrati protiv Srbije koja je osvojila prvo mjesto u skupini B.