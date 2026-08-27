Obavijesti

Sport

Komentari 1
BRAVO, DJEVOJKE!

Hrvatske odbojkašice su izborile osminu finala Eura! Pala je Crna Gora u nevjerojatnom preokretu

Piše HINA,
Čitanje članka: 4 min
Hrvatske odbojkašice su izborile osminu finala Eura! Pala je Crna Gora u nevjerojatnom preokretu
Foto: Hrvatski odbojkaški savez
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Hrvatske odbojkašice su kroz dramu srušile Crnu Goru 3-2 u setovima i izborile osminu finala EP-a, a sad ih čeka moćna Srbija

Admiral

Hrvatska ženska odbojkaška reprezentacija plasirala se u osminu finala Europskog prvenstva zauzevši četvrto mjesto u skupini D u Göteborgu zahvaljujući 3-2 (21-25, 25-20, 22-25, 25-14, 15-8) pobjedi protiv Crne Gore u utakmici zadnjeg, 5. kola.

POGLEDAJTE GALERIJU:

36
Foto: Instagram

Božana Butigan sa 20 i Mika Grbavica sa 18 poena predvodile su Hrvatsku, dok je Nikoleta Perović sa 28 poena bila najefikasnija kod Crne Gore. Hrvatskoj je protiv Crne Gore, koja u prva četiri nastupa nije osvojila niti jedan set, trebala bilo kakva pobjeda za potvrdu četvrtog mjesta. No, slab ulazak u utakmicu nije uspjela nadoknaditi sve do kraja prvog seta koji je pripao Crnogorkama sa 25-21.

U drugi je set Hrvatska krenula mnogo bolje, izgradila veliku prednost i mirno ga privela kraju. No, treća je dionica opet bila neizvjesna, a u završnici su Crnogorke spojile pet poena zaredom kojima su zaostatak 20-22 pretvorile u osvajanje seta 25-22.

Foto: Hrvatski odbojkaški savez

Hrvatski izbornik Igor Arbutina u četvrtom je setu umjesto iskusne Samante Fabris na teren uveo mladu Andreu Mihaljević, a taj se potez pokazao kao pun pogodak. Mihaljević je odigrala sjajno, poentirala čak 12 puta, a Hrvatska je uvjerljivo dobila četvrti set sa 25-14 i povela sa 4-0, pa sa 7-2 u petom i više nije dopustila Crnoj Gori približavanje.

Foto: Hrvatski odbojkaški savez

S dvije pobjede i tri poraza Hrvatska je zauzela četvrto mjesto u skupini, iza Italije, Francuske i Švedske, a ispred Slovačke i Crne Gore pa će u osmini finala igrati protiv Srbije koja je osvojila prvo mjesto u skupini B.  

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Pao posao od vrtoglavih 140 milijuna eura! Spursi ne dižu nogu s gasa...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Pao posao od vrtoglavih 140 milijuna eura! Spursi ne dižu nogu s gasa...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Raspored HNL-a i Europe. Tko s kim igra u sljedećoj fazi Kupa?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Tko s kim igra u sljedećoj fazi Kupa?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk i Rijeka žele izboriti jesen u Konferencijskoj ligi
SEKS DOPING Ukrajinka je pala na testu, a krivac je šokirao sve
FOTO: PRATI JE DRAMA

SEKS DOPING Ukrajinka je pala na testu, a krivac je šokirao sve

Dajana Jastremska (26) bila je jedna od najzanimljivijih priča Wimbledona. Ona je senzacionalno iz prvog kola izbacila drugu tenisačicu svijeta Coco Gauff, a prije pet godina suspendirana zbog pada na doping testu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026