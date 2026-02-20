Hrvatske uzdanice na ledu i hokejaški klasici za finale: Ovo je raspored 14. dana ZOI-ja

Četrnaesti dan Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Cortini donosi pregršt uzbuđenja, a u fokusu hrvatske javnosti bit će nastupi naših brzoklizačica Valentine Aščić i Katarine Burić. Istovremeno, ljubitelji hokeja s nestrpljenjem iščekuju polufinalne okršaje u kojima će se za mjesto u velikom finalu boriti četiri svjetske velesile. Dan je ispunjen i brojnim drugim finalima, od biatlona do slobodnog skijanja, te nudi potpunu sportsku rapsodiju za sve zaljubljenike u zimske sportove.

Aščić i Burić u lovu na polufinale

Hrvatske predstavnice u brzom klizanju na kratke staze, Valentina Aščić i Katarina Burić, izlaze na led Milano Ice Arene u utrci na 1500 metara. Kvalifikacijske četvrtfinalne utrke počinju u 20.15, a obje naše klizačice suočavaju se s iznimno teškim zadatkom. Za Valentinu Aščić ovo je treći nastup na Igrama, nakon što je već sudjelovala u utrkama na 500 metara (23. mjesto) i 1000 metara (25. mjesto), dok će za Katarinu Burić ovo biti olimpijski debi i ispunjenje sna.

Sustav natjecanja je nemilosrdan. U šest četvrtfinalnih skupina, samo tri najbolje klizačice iz svake utrke, uz tri najbrže četvrtoplasirane ukupno, osigurat će prolazak u polufinale. Polufinala i veliko finale na rasporedu su kasnije iste večeri, što znači da će za borbu za medalje biti potrebna maksimalna koncentracija i izdržljivost. Aščić će klizati u prvoj skupini, gdje je čekaju sjajna Korejka Gilli Kim i iskusna Kanađanka Kim Boutin. Burić je, pak, u petoj skupini, gdje će joj najveća prepreka biti legendarna Nizozemka Suzanne Schulting te njezina sunarodnjakinja Xandra Velzeboer.

Spektakl na ledu: Polufinala hokejaškog turnira

Ljubitelji hokeja dolaze na svoje jer su na rasporedu polufinalni dvoboji muškog turnira. Četvrtak je ušao u povijest kao jedan od najdramatičnijih dana u olimpijskoj povijesti hokeja, jer su čak tri od četiri utakmice odlučene u produžetku, što samo najavljuje kakva nas uzbuđenja čekaju u borbi za finale. Program u Milano Santagiulia Ice Hockey Areni otvaraju Kanada i Finska u 16.40. Kanađani su se provukli protiv Češke pobjedom 4-3 u produžetku, dok su Finci na sličan način, nakon velikog preokreta, svladali Švicarsku 3-2.

U večernjem terminu, od 21:10 sati, snage će odmjeriti Sjedinjene Američke Države i Slovačka. Amerikanci su u još jednom trileru bili bolji od Švedske 2-1, dok su Slovaci jedini polufinalisti koji su svoj posao odradili u regularnom vremenu, deklasiravši Njemačku s uvjerljivih 6-2. Pobjednici današnjih susreta borit će se za olimpijsko zlato u nedjelju, 22. veljače, dok će poraženi igrati za brončanu medalju dan ranije.

Pregled ostalih borbi za medalje

Osim borbi na ledu, petak donosi i odluke o medaljama u nekoliko drugih disciplina. Biatlonci će se od 14.15 natjecati u masovnom startu na 15 kilometara, jednoj od najatraktivnijih utrka u ovom sportu. U brzom klizanju na dugim stazama, od 16.30, na rasporedu je ženska utrka na 1500 metara. Ljubitelji adrenalina uživat će u finalima slobodnog skijanja.

Finale ženskog ski crossa počinje u 12.10, dok je muško finale u disciplini halfpipe na rasporedu u 19:30 sati. U curlingu će se od 19:05 sati odigrati utakmica za mušku broncu. Večer će zaključiti finala u brzom klizanju na kratke staze, gdje će se nakon ženske utrke na 1500 metara (finale u 22:07) dijeliti medalje i u muškoj štafeti na 5000 metara (finale u 21:30).

Raspored dana na ZOI-ju, 20. veljače

10:00 Slobodno skijanje – Žene, skicross: kvalifikacije 10:30 Slobodno skijanje – Muškarci, halfpipe: kvalifikacije (1. utrka) 10:30 Slobodno skijanje – Muškarci, akrobatski skokovi: kvalifikacije (1. utrka)

11:15 Slobodno skijanje – Muškarci, akrobatski skokovi: kvalifikacije (2. utrka) 11:27 Slobodno skijanje – Muškarci, halfpipe: kvalifikacije (2. utrka)

12:00 Slobodno skijanje – Žene, skicross: osmina finala 12:04 Slobodno skijanje – Žene, skicross: osmina finala 12:08 Slobodno skijanje – Žene, skicross: osmina finala 12:12 Slobodno skijanje – Žene, skicross: osmina finala 12:16 Slobodno skijanje – Žene, skicross: osmina finala 12:20 Slobodno skijanje – Žene, skicross: osmina finala 12:24 Slobodno skijanje – Žene, skicross: osmina finala 12:28 Slobodno skijanje – Žene, skicross: osmina finala

12:35 Slobodno skijanje – Žene, skicross: četvrtfinale 12:39 Slobodno skijanje – Žene, skicross: četvrtfinale 12:43 Slobodno skijanje – Žene, skicross: četvrtfinale 12:47 Slobodno skijanje – Žene, skicross: četvrtfinale

12:54 Slobodno skijanje – Žene, skicross: polufinale 12:58 Slobodno skijanje – Žene, skicross: polufinale

13:10 Slobodno skijanje – Žene, skicross: finale 13:30 Slobodno skijanje – Muškarci, akrobatski skokovi: finale (Jump 1) 13:30 Slobodno skijanje – Muškarci, akrobatski skokovi: finale 14:00 Slobodno skijanje – Muškarci, akrobatski skokovi: finale (Jump 2) 14:15 Biatlon – Muškarci, skupni start: finale

14:05 Curling – Žene, polufinale: SAD – Švicarska 14:05 Curling – Žene, polufinale: Kanada – Švedska

16:30 Brzo klizanje – Žene, 1500 m: finale 16:40 Hokej na ledu – Muškarci, polufinale: Kanada – Finska

18:00 Bob – Žene, dvosjed: finale (1. eliminacijski krug) 18:45 Umjetničko klizanje – Žene, pojedinačno: kvalifikacije

19:00 Slobodno skijanje – Muškarci, halfpipe: finale (1. utrka) 19:05 Curling – Muškarci, finale (brončana utakmica): Norveška – Švicarska 19:50 Bob – Žene, dvosjed: finale (2. eliminacijski krug) 19:59 Slobodno skijanje – Muškarci, halfpipe: finale (2. utrka)

20:15 Brzo klizanje na kratkim stazama – Žene, 1500 m: četvrtfinale 20:20 Brzo klizanje na kratkim stazama – Žene, 1500 m: četvrtfinale 20:25 Brzo klizanje na kratkim stazama – Žene, 1500 m: četvrtfinale 20:30 Brzo klizanje na kratkim stazama – Žene, 1500 m: četvrtfinale 20:35 Brzo klizanje na kratkim stazama – Žene, 1500 m: četvrtfinale 20:40 Brzo klizanje na kratkim stazama – Žene, 1500 m: četvrtfinale

20:28 Slobodno skijanje – Muškarci, halfpipe: finale (3. utrka)

21:02 Brzo klizanje na kratkim stazama – Žene, 1500 m: polufinale 21:07 Brzo klizanje na kratkim stazama – Žene, 1500 m: polufinale 21:10 Hokej na ledu – Muškarci, polufinale: SAD – Slovačka 21:12 Brzo klizanje na kratkim stazama – Žene, 1500 m: polufinale

21:18 Brzo klizanje na kratkim stazama – Muškarci, 5000 m štafeta: finale 21:30 Brzo klizanje na kratkim stazama – Muškarci, 5000 m štafeta: finale

