Hrvatski Amerikanac: Nisam imao pojma gdje je Hrvatska

Godinama smo odbijali dovesti američkog playmakera, iako smo tanki na toj poziciji, a najveći protivnik toga bio je bivši predsjednik Stručnog savjeta HKS-a Dino Rađa. Bio je ultimatum, ili stranac ili ja. No, nakon što smo ispali iz kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, vrag ne odnio šalu.

Svjesni da će EuroBasket biti posljednji turnir Bojanu Bogdanoviću i posljednja prilika da pokuša ugrabiti medalju, čelnici HKS-a su reagirali. Na Rađin ultimatum odgovorili su tako što su ga smijenili i odmah je krenula potraga za stranim razigravačem.

Kao prva opcija iskočio je američki košarkaš Jaleen Smith (27), playmaker Albe Berlin, prvo ga je izbornik Damir Mulaomerović kontaktirao pa je administracija odradila svoj posao i Smith je u rekordnom roku dobio hrvatsko državljanstvo i postao Smitić.

Na EuroBasketu je pokazao da će biti veliko pojačanje za našu reprezentaciju i postao je druga violina naše momčadi uz Bojana Bogdanovića. Agresivan i pokretan u obrani, razigravač u napadu i momčadski igrač koji se odmah uklopio. A i odličan scorer. Na prosjeku je od 11 koševa i pet asistencija. Igrač kakav nam je trebao.

Nije bio u Hrvatskoj ranije, čuo je za neke naše košarkaše, a za Eurohoops priznao je da nije imao pojma ni gdje je Lijepa naša.

- Nemam tu što puno reći. Ako te neka zemlja želi želi u svojoj reprezentaciji, zašto igrač ne bi iskoristio takvu priliku? Ne, nisam znao gdje je Hrvatska, nisam. Kada sam došao u Hrvatsku, to mi je bilo prvi put da sam bio tamo - kazao je Smith.

Možda zvuči degradirajuće prema zemlji koju predstavlja no to je ionako samo biznis. Hrvatska je dobila odličnog razigravača, a on se u svome klubu više neće voditi kao stranac. I svi su na kraju na dobitku. E sada kada bi pomogao Babi i napravio čudo...

