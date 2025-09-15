Hrvatski atletičar ogorčen i krivi suce: 'Borim se cijelu godinu, a tuđa greška stajala me finala'

Hrvatski bacač kladiva Matija Gregurić (28) završio je svoj nastup na Svjetskom prvenstvu u Tokiju nakon što se u kvalifikacijama plasirao na 18. mjesto hicem od 74.66 metara. Time je ostao bez prilike za ulazak u finale, iako je u trećoj seriji bacio kladivo 76.38 metara, rezultat koji bi mu donio 11. mjesto i prolazak među 12 najboljih.

Nekoliko minuta nakon što su službeno objavili njegov hitac, suci su ga poništili zbog navodnog prijestupa. Gregurić je burno reagirao, žustro raspravljao sa sucima i tvrdio da je žrtva nepravde, ali odluka je ostala na snazi. Razočarani Gregurić oglasio se na društvenim mrežama i podijelio svoje viđenje događaja:

"U kvalifikacijama na Svjetskom prvenstvu bacio sam hitac od 76.38 m, što je bilo dovoljno za ulazak u finale među 12 najboljih na svijetu. Rezultat je prvo bio službeno priznat, a onda, nekoliko minuta kasnije, stigla je obavijest da je moj hitac proglašen prijestupom.

Otišao sam u prostoriju za videoanalizu, ali sudac nije htio ni poslušati moje objašnjenje. Na snimci se jasno vidi da nisam napravio prijestup – jedini problem bio je krug koji je bio krivo postavljen!

Foto: ANTONIN THUILLIER/REUTERS

Ring se sastoji od dva dijela i oni su ga postavili na početku i kraju kruga, točno na mjestu gdje vrtimo. Normalno, trebao je biti sa strane, gdje su crte. Zbog njihove greške, kad sam došao blizu spojnice, rub se odigao i to je "proglašeno prijestupom", a ni time što sam ga dignuo nisam tenisicom prijestupio.

Dakle, moja izvedba i moj hitac nisu bili sporni – već nemar i propust organizatora. Dok grupa B, koja je startala iza nas, prije početka natjecanja suci su okrenuli ring i tada je bilo i njima i meni sve jasno.

I zato moram jasno reći: ono što Svjetska atletika radi posljednjih godina je sramotno i smiješno. Atletika više nije ono što je nekad bila – sport pravednog nadmetanja i poštovanja sportaša. Danas gledamo nepravde, apsurde i odluke koje uništavaju trud i san sportaša.

Cijelu godinu se mučim da ovo ostvarim, krvarim na treninzima, uništio sam kralježnicu za ovaj sport i za ovaj trenutak. I onda mi zasluženo finale oni jednostavno UKRADU.

A vi procijenite je li ovo bio prijestup!", napisao je.

Gregurić je ovu sezonu zaključio s najboljim rezultatom od 76.68 metara, što potvrđuje da je bio u formi za borbu za finale.