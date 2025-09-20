Često slušamo pjesmu 'Bunga Party' od Vojka V. Kada, pak, izlazimo na teren, naša pjesma je 'Ti da bu di bu da' od Colonije. Imamo i rituale uoči mečeva, priča nam Roko Spasevski Baburek, najbolji strijelac na 3x3 SP-u U-23
Hrvatski basketaši bore se za svjetsku medalju: 'U Srbiji smo učili i upijali od najbolji...'
Mnogi od nas zaljubili su se u košarku igrajući 'basket' na školskom igralištu. Bilo je to mjesto na kojem smo imitirali poteze svojih uzora, Kobeja Bryanta, Michaela Jordana, Dražena Petrovića, i htjeli barem na trenutak postati kao oni. Ova inačica košarke bila je početna stanica i mjesto kaljenja za mnoge košarkaše koji su kasnije napravili karijeru, a ovaj sport, imena 3x3, posljednjih godina bilježi ekspanziju i veliki rast diljem svijeta, što dokazuje i činjenica da je od 2021. godine u programu Olimpijskih igara.
