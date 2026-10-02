Soldić je prošao UFC vagu s 77,1 kg i spreman je za dugo čekani debi protiv Khaosa Williamsa. Hrvatski borac sad ulazi u završne pripreme za veliki okršaj
Hrvatski borac Soldić prošao je vagu uoči debija u UFC-u!
Roberto Soldić odradio je posljednju obavezu uoči UFC debija. Hrvatski borac na službenom vaganju za UFC 332 izmjerio je 77,1 kilogram, čime je zadovoljio propisanu granicu velter kategorije i potvrdio nastup protiv Amerikanca Khaosa Williamsa.
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Za Soldića je povratak na ovu težinsku kategoriju posebno važan jer se posljednji put na 77 kilograma borio još 2021. godine. Tada je u KSW-u branio naslov protiv Patrika Kincla, nakon čega je nastupao u srednjoj kategoriji, a potom se preselio u ONE Championship.
U azijskoj organizaciji Soldić se također natjecao u velter kategoriji, no ondje je gornja granica bila postavljena na 84 kilograma. UFC-ov limit od 77 kilograma stoga predstavlja znatno nižu težinsku granicu od one na koju je navikao posljednjih godina.
Hrvatski borac vaganje je odradio bez problema, a sada mu slijede rehidracija i posljednji sati pripreme prije ulaska u kavez. Na drugoj strani čekat će ga Williams, Amerikanac koji je najveći dio svojih pobjeda ostvario nokautom ili tehničkim nokautom.
Njihov dvoboj uvršten je na glavni program UFC-a 332, a Soldiću će to biti prvi nastup pod okriljem najveće svjetske MMA organizacije. Nakon dugog iščekivanja UFC debija, 31-godišnji hrvatski borac sada je odradio i posljednju službenu provjeru prije meča.
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