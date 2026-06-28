Hrvatski braniči najavili nokaut-fazu: 'Kada smo pravi, možemo daleko. Preference? Nema ih'

Hrvatska je u Philadelphiji pobijedila Ganu u posljednjem kolu skupine L i izborila nokaut-fazu s drugog mjesta. "Vatreni" su skupili šest bodova, dok je Engleska pobjedom 2-0 protiv Paname osvojila skupinu sa sedam bodova. Gana je završila treća s četiri boda te također prošla dalje. Hrvatsku je u vodstvo u 31. minuti doveo Petar Sučić odličnim udarcem iz daljine. Gana je izjednačila preko Derricka Luckassena u 73. minuti, ali odluka je pala deset minuta poslije. Modrić je precizno izveo udarac iz kuta, a Nikola Vlašić najviše skočio u kaznenom prostoru i glavom pogodio za konačnih 2-1.

Da vam je netko prije početka prvenstva ponudio šest bodova, vjerojatno biste ih prihvatili?

- Odmah. Naravno, nakon prve utakmice bili smo u problemima i znali smo što ona nosi. No ponovno smo pokazali karakter. Nijedna utakmica nije bila laka. Za Ganu smo znali da je opasna iz kontranapada. Igračima svaka čast, svi smo bili kao jedan, borili smo se i uspjeli - rekao je Josip Stanišić.

Protiv koga vam je bilo najteže igrati u obrani u ove tri utakmice?

- Danas, jer nisam znao što mogu očekivati. Vrlo su brzi. Ne mora to uvijek biti velika kvaliteta, ali brzina nosi mnogo toga. I prošle utakmice bile su jako teške, uvijek te mogu proći. Na meni je samo da reagiram. Sretni smo što smo prošli.

Vraćate se na poznati teren?

- Veselimo se. Još ne znamo protiv koga ćemo igrati. Vidjet ćemo, ali nije nam važno jer idemo po pobjedu.

Kakva je atmosfera u svlačionici?

- Sada je mnogo lakše. Prije utakmice ništa nam se nije poklopilo. Znali smo da sve ovisi o nama i to se vidjelo na terenu. Znali smo koliko su opasni i brzi, a odigrali smo vrlo ozbiljnu utakmicu. Bili smo svjesni da nam je dovoljan remi, ali išli smo na pobjedu.

Koga biste radije za protivnika?

- Svejedno nam je. Nedavno smo igrali protiv Kolumbije i znamo što možemo očekivati, a isto vrijedi i za Portugal. To su dvije različite momčadi koje imaju iznimnu kvalitetu. Pripremit ćemo se tko god nam dođe - zaključio je Stanišić.

SP 2026 Susret Hrvatske i Gane na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Da vam je netko prije početka prvenstva ponudio šest bodova, vjerojatno biste ih prihvatili?

- Prvi cilj bio je prolazak skupine, a to smo i ostvarili. Kada smo pravi, znamo da možemo daleko. Sada se trebamo odmoriti i pripremiti za sljedeću utakmicu - rekao je Josip Šutalo.

Vraćate se na poznati teren?

- Da, svaka je utakmica novi izazov. Nama je svejedno protiv koga ćemo igrati. Ne želimo nikakve kalkulacije, fokus je na nama.

Kako gledaš na svoje igre kako je turnir odmicao?

- Budući da sam prije Svjetskog prvenstva bio ozlijeđen, mislim da se i ja poboljšavam kako turnir odmiče. Ima li još rezervi? Uvijek možemo bolje, ali dajemo sve od sebe i svaku utakmicu želimo odraditi na najbolji mogući način - zaključio je Šutalo.