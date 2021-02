Svi koji volite hrvatske vaterpoliste, sretno vam Valentinovo! Dakako, u njihovo ime, uime Barakuda koje su u Rotterdamu na Dan zaljubljenih zaradile još malo obožavatelja odradivši prvi korak od barem sedam koje će morati da bismo koncem idućeg tjedna mogli konačno reći - hrvatski je vaterpolo na Olimpijskim igrama. Tamo gdje jednostavno mora uvijek biti i oduvijek je, uostalom, bio.

Rumunjski, recimo, u zadnjih 25 godina bio je samo na jednima, u nama zlatnom Londonu gdje je završio deseti. Točno koliko je u golovima danas bila razlika (16-6) i u kakvim smo gabaritima i očekivali da će biti budući da smo Rumunje i zamislili da će poslužiti tek za povećanje okretaja našeg broda, upoznavanje bazena i uvjeta, dodatno uštimavanje i igre i pucačkih sprava te, ne nebitno, raspoređivanje minutaže s obzirom da na ovom osmodnevnom turniru dan odmora - ne postoji.

Dakle, ovo danas već ide u ladicu, a malo više od drugih ove utakmice sjećat će se Rino Burić jer mladi branič splitskog Jadrana prvi je put u reprezentativnoj karijeri bio najbolji strijelac naše vrste u kojoj samo dva igrača nisu zabila gol. I to iz razloga jer nisu ni pokušali. To su dva najiskusnija, Bušlje i Vrlić. Oni ionako znaju kada će morati potegnuti.

To, primjerice, ne bi još trebalo ni sutra iako se domaćini uvijek moraju uvažavati, no Nizozemska je manje-više rang Rumunjske, pa je zaključak jednostavan. Nizozemci su danas pobijedili Njemačku 11-10, ali znajući da se u Njemačkoj mjesecima ne igra vaterpolo, to ne bismo svrstavali u rubriku iznenađenja. U svakom slučaju, poželjna je još jedna ozbiljna, lagana hrvatska plovidba Rotterdamom...

Kvalifikacije za OI, skupina B, 1. kolo:

Hrvatska - Rumunjska 16-6 (5-1, 3-1, 4-2, 4-2)

Hrvatska: Bijač (9 obrana), Popadić; Macan 2, Fatović 2, Lončar 2, Joković 2, Bukić 1, Vukičević 1, Bušlje, Miloš 2, Vrlić, Burić 3, Garcia 1

Rumunjska: Tic (4 obrane), Abrudan; Vatrai, Radu 1, Fulea 1, Antipa 2, Prioteasa, Dragomirescu, Remes, Gergelyfi, Georgescu 2, Ghiban, Vancsik

Igrač više: Hrvatska 7/9, Rumunjska 3/10

Peterci: Hrvatska 1/2, Rumunjska 0/0

Turska diskvalificirana

Umjesto 12 reprezentacija turnir u Rotterdamu nastavit će njih 11. Prije početka utakmice Crne Gore i Turska rezultati testiranja na korona virus pokazali su da u redovima Turaka ima više pozitivnih i, slijedom pravila, automatski su diskvalificirani s turnira. U njihovu utjehu, Tokio ionako ne bi izborili, no ovo je još jedna poruka svim sudionicima što se može dogoditi.

Grčka se provukla

Tezu da je na turnirima ovakvog karaktera sve moguće potvrdila je Gruzija koja je skoro šokirala Grčku na startu ostavši za gol kratka do apsolutne senzacije. Grčka je vodila 8-4 u završnici poluvremena, sve je teklo normalno dok Gruzija nije izjednačila na 10-10 na isteku treće četvrtine. A gol pobjede, svoj peti, pet minuta prije kraja zabio je kapetan Grčke Ioannis Fountoulis. Jedan, pak, manje za Gruziju je zabio jedan od dvojice Hrvata u toj reprezentaciji Marko Elez. Drugi Marko, Jelača, ostao je bez gola.