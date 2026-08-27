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AMSTERDAM

Hrvatski četverac na pariće bez finala na Svjetskom prvenstvu

Piše HINA,
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Hrvatski četverac na pariće bez finala na Svjetskom prvenstvu
Foto: Hrvatski veslački savez
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U svojoj polufinalnoj skupini Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja bili su četvrti

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Hrvatski četverac na pariće u sastavu Goran Mahmutović, Roko Bošković, Damir Martin i Ivan Talaja nije se uspio plasirati u finale Svjetskog prvenstva u veslanju u Amsterdamu zauzevši četvrto mjesto u svojoj polufinalnoj skupini.

Nakon što je početkom mjeseca ova posada osvojila europsku broncu u Vareseu, u Amsterdamu je za malo ostala bez prolaska među najboljih šest na svijetu, ciljem je prošla u vremenu 5:47.57 minuta, odnosno 81 stotinku iza treće Poljske, zadnje koja je prošla u finale.

Prvo mjesto je sa 5:45.85 osvojila Italija, dok je druga sa 5:46.42 bila domaća posada Nizozemske.

Nakon dobrog starta u utrku, naš je četverac čitavu drugu polovicu proveo na četvrtom mjestu. Na 300-tinjak metara od cilja zaostatak za trećom Poljskom je bio gotovo 10 metara, da bi jakim finišom taj zaostatak gotovo u potpunosti anuliran, ali nedostajalo je još nekoliko metara kako bi se prošlo u finale.

Naš četverac na pariće tako će nastupiti u finalu B koji je na programu je u subotu od 11.00 sati.

U petak će u Amsterdamu Srećko Šuk veslati u četvrtfinalu samaca, a na programu su i B finala dvojaca i dvojaca na pariće u kojima će Hrvatsku predstavljati sestre Ivana i Josipa Jurković, braća Anton i Patrik Lončarić te braća Martin i Valent Sinković.

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