Hrvatski derbi pripao Zagrebu! PPD prošao u finale SEHA lige

Hrvatski prvak PPD Zagreb prvi je sudionik finala SEHA lige! Zagrebaši su u hrvatskom polufinalu pobijedili Nexe 28-23 i osigurali treće finale u osmom izdanju regionalne rukometne lige. Našičani su prvi put u povijesti izborili Final Four koji se ove godine igra u Brest, u Bjelorusiji, ali jednostavno nisu mogli ništa protiv danas superraspoloženih Plinara.

Hrvatski prvak je od početka krenuo žestoko pokazavši da ciljaju na finale. Zagreb je igrao na krilima Damira Bičanića i Aleksa Vlaha koji su neumoljivo trpali, a za Nexe je na početku zabijao Halil Jaganjac. Čvrsta obrana i sjajna kontra bili su glavni aduti Branka Tamšea, a Hrvoje Horvat nije znao kako to riješiti.

Rotirao je igrače, bodrio u obrani, no Branč osvajalec, kako zovu Slovenca na klupi Zagreba, nadmudrio je kolegu Horvata Borili su se Našičani, Marko Buvinić trpao je s desne strane, no nije mogao sam. Sjajni Ristović na golu Zagreba i stopostotni Horvat bili su nerješiva enigma i odveli Plinare do velike pobjede, druge ove sezone nad Nexeom.

Bila je to sjajna utakmica i veliko priznanje za hrvatski rukomet da ide dobrim smjerom. Jer kada imate dva kluba na završnici regionalne lige, to je definitivno znak da se jako dobro radi i da možemo u budućnosti očekivati medalje i na reprezentativnoj razini. Najbolji kod Zagreba bio je sjajni Bičanić koji je utrpao sedam golova, kao nekada u Chamberyju, Vlah je zabio šest, a Zlatko Horvat četiri. Kod hrabrih Našičana najbolji je bio Buvinić sa sedam i Marin Šipić koji je zabio četiri.

Nexe je prije samo mjesec dana živio najljepše dane klupske povijesti, pobjeda ih je dijelila od četvrtfinala EHF kupa, no izgubili su tri utakmice zaredom i ostali bez šansi za prolazak. Hrvoje Horvat i Nexe će utjehu tražiti u utakmici za treće mjesto, što bi ipak, na kraju svega, bila velika nagrada za sve što su postigli ove sezone.

Plinari će u finalu igrati protiv pobjednika susreta Meškova i Vardara koji igraju u 19 sati.