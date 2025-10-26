Hrvatski dragulj otkrio zašto je odbio City. Evo što kaže o Realu

Još dok je igrao za Hajduk bilo je jasno da Splićani u svojim redovima imaju vanserijskog talenta. Luka Vušković (18) potom je potpisao za Tottenham, a trenutno je na posudbi u njemačkom HSV-u gdje je nastavio pružati jako dobre partije.

Iako je HSV doživio poraz protiv Wolfsburga (0-1), hrvatski stoperski dragulj bio je jedan od najboljih igrača svoje momčadi, ali i na travnjaku.

- Za sada mi je stvarno lijepo. Taman sam našao i stan i sve je super što se tiče vanjskog života. Na terenu je sve super. Svi igrači su me primili kao da sam ovdje godinama. Svi ljudi u klubu su me prihvatili super, tako da stvarno nemam ni jednu riječ protiv - rekao je Vušković za SportKlub.

Otkrio je zašto je odbio ponudu Manchester Cityja i Pepa Guardiole.

- Mislim da je Tottenham bio pun pogodak jer su mi predstavili super projekt. Manchester City ima puno, puno, puno mladih igrača. Nisam htio biti samo broj. U Tottenhamu su me predstavili kao jedan od top projekata. I stvarno mi je to u tom trenutku puno značilo. To je presudilo, ajmo reći.

Naveo je za koji klub bi volio zaigrati odmalena da mu se pruži šansa.

- Real Madrid je Real Madrid, ali svaki klub za koji se igra je čast i privilegija. Nemam poseban klub osim Hajduka.