Obavijesti

Sport

Komentari 0
SVJETSKI IGRAČ

Hrvatski dragulj otkrio zašto je odbio City. Evo što kaže o Realu

Piše Boris Trifunović,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatski dragulj otkrio zašto je odbio City. Evo što kaže o Realu
Foto: Annegret Hilse

Luka Vušković otišao je u Tottenham iako je imao ponudu Manchester Cityja i Pepa Guardiole. Još dok je igrao za Hajduk bilo je jasno da je potencijal svjetske klase, dobre predstave pruža i na posudbi u HSV-u

Još dok je igrao za Hajduk bilo je jasno da Splićani u svojim redovima imaju vanserijskog talenta. Luka Vušković (18) potom je potpisao za Tottenham, a trenutno je na posudbi u njemačkom HSV-u gdje je nastavio pružati jako dobre partije.

Iako je HSV doživio poraz protiv Wolfsburga (0-1), hrvatski stoperski dragulj bio je jedan od najboljih igrača svoje momčadi, ali i na travnjaku.

- Za sada mi je stvarno lijepo. Taman sam našao i stan i sve je super što se tiče vanjskog života. Na terenu je sve super. Svi igrači su me primili kao da sam ovdje godinama. Svi ljudi u klubu su me prihvatili super, tako da stvarno nemam ni jednu riječ protiv - rekao je Vušković za SportKlub.

Otkrio je zašto je odbio ponudu Manchester Cityja i Pepa Guardiole.

- Mislim da je Tottenham bio pun pogodak jer su mi predstavili super projekt. Manchester City ima puno, puno, puno mladih igrača. Nisam htio biti samo broj. U Tottenhamu su me predstavili kao jedan od top projekata. I stvarno mi je to u tom trenutku puno značilo. To je presudilo, ajmo reći.

Naveo je za koji klub bi volio zaigrati odmalena da mu se pruži šansa.

- Real Madrid je Real Madrid, ali svaki klub za koji se igra je čast i privilegija. Nemam poseban klub osim Hajduka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
Rijetke fotografije iz Draženova djetinjstva: Nešto što namjerim, za tim i idem, makar bilo krivo
KOŠARKAŠKI ČAROBNJAK

Rijetke fotografije iz Draženova djetinjstva: Nešto što namjerim, za tim i idem, makar bilo krivo

Dražen Petrović 22. bi listopada proslavio 61. rođendan. Jedan od najboljih europskih košarkaša ikad tragično je život izgubio u prometnoj nesreći, a donosimo fotografije mladog Dražena koje nam je ustupila obitelj
VIDEO Real - Barcelona 2-1: 'Kraljevi' slavili u dramatičnom El Clasicu i odvojili se na vrhu!
SPEKTAKULARAN DERBI

VIDEO Real - Barcelona 2-1: 'Kraljevi' slavili u dramatičnom El Clasicu i odvojili se na vrhu!

El Clasico je ponudio nevjerojatan susret. Poništen penal i gol Realu, Barcin povratak i novo vodstvo 'kraljeva', zatim novi gol Mbappea koji nije priznat... Na sve to, Francuz je uspio promašiti i penal

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025