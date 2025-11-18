Hrvatski izbornik nakon pobjede protiv Srbije: 'Znam da ljudima puno znači na ovaj dan'

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina trećom je pobjedom kompletirala prvu fazu kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje će se od 28. lipnja do 11. srpnja igrati u Walesu. Mladi "vatreni" pod vodstvom Siniše Oreščanina svladali su na stadionu Rudeša u Zagrebu vršnjake iz Srbije 4-1 u utakmici na kojoj je policija, zbog sigurnosnih razloga na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, zabranila ulazak gledateljima.

Zagreb: Utkamica u-19 Hrvatska-Srbija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Izbornik Siniša Oreščanin je nakon utakmice blistao od sreće. Bio je ponosan na svoje igrače koji su odigrali fenomenalnu utakmicu, a posebno je briljirao Anđelo Šutalo koji je zabio dva gola. Preostali strijelci bili su Karlo Zulfić i Ljubo Puljić.

- Nemam zamjerke na utakmicu, bila je fer i korektna. Pružili smo jako dobru partiju i sjajno smo reagirali nakon što smo primili gol. Jako sam ponosan na dečke, sretni su, kao što ih čujete. Bavili smo se sportom, znam da ljudima ovo puno znači na današnji dan, koji je veliki dan i tužan dan, ali nadam se da smo ljudima bar malo... No, odvojio bih to, sport je sport, oni su mladi ljudi i moraju ići dalje. Svaka čast mojim dečkima - kazao je Siniša Oreščanin.

Kako je reprezentativcima bilo igrati na ovaj emotivan dan za sve Hrvate?

- Maksimalno smo se trudili fokusirati na nogomet, samo smo se time bavili i mislim da smo uspjeli. Nitko sretniji od mene i stožera, zahvalio bih se njima, mislim da radimo dobar posao. Ima puno igrača koji su bili u prošlom ciklusu, čak njih osam, koji su u Karlovcu prošle godine izgubili od Srbije Sve su to bili motivi uz koje smo se pripremali, no razmišljali smo samo sportski i željeli smo da se maknu bilo kakve insinuacije o politici , to je samo nogomet. Oni su mladi ljudi, moraju ići dalje i nastaviti se razvijati kao ljudi i sportaši. Nadam se da će im ova utakmica pomoći u tome - rekao je Oreščanin.

Hrvatsku sada čeka elitna faza kvalifikacija u kojoj će pokušati izboriti Europsko prvenstvo.