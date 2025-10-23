Hrvatski klub u Malmöu: Uz nas i Palestinci pjevaju Thompsona

Mi smo jedan od najstarijih, a lako moguće i najstarijih hrvatski klub izvan granica Lijepe Naše. Tim nas je riječima na jugu Švedske dočekao Blago Begić, predsjednik NK Croatia Malmö. Dakle, još u studenom 1962. godine na ledinama Limhamn osnovan je NK Croatia Malmö. Nogometni klub pokrenuli su hrvatski emigranti, naši ljudi koji su se već u to vrijeme "trbuhom za kruhom" zaputili prema Švedskoj.

I Croatia je u svoje 63 godine doživjela mnogo toga, imala nevjerojatne uspjehe, još veće padove. Najveću slavu klub je doživio 80-ih godina prošlog stoljeća, kad se ovdje igrala i druga švedska liga. Danas su neka druga vremena, stiže neko novo razdoblje Croatije Malmö. Klub je još prije pandemije koronavirusa bio na "konopcima", Croatia je bila šestoligaš, a ovog mjeseca za dlaku joj je izbjegao plasman u treću ligu.

- Nama je vrlo važno širiti hrvatsku zajednicu ovdje, svi se družimo, znamo se već desetljećima. Evo, sad je stasala i četvrta generacija Hrvata ovdje u Malmöu - kaže nam Begić, koji se nedavno već šesti put vratio u klub. I tad je počeo novi preporod Croatije, na svim poljima. Danas Croatia ima velik omladinski pogon, prilično kvalitetnu seniorsku momčad, a krajem studenog trebale bi biti gotove i nove klupske prostorije. Croatia Malmö nekad je imao i žensku ekipu, šahovsku ekipu, a klub danas ima 500-600 članova, ali i "mali milijun" volontera.

Jedan od tih volontera je Ivan Palac, čiji 18-godišnji sin Antonio uspješno igra za Malmö i konkurirao za europski dvoboj protiv Dinama. Jasno, svi Hrvati iz Croatije Malmö ponose se uspjehom mladog nogometaša, dečka koji je već nastupio za hrvatsku reprezentaciju do 19 godina.

- Croatia Malmö je obiteljski klub, ovdje baš vlada domaća atmosfera. Ima nas mnogo Hrvata, ali tu su i igrači iz drugih zemalja, svi su dobrodošli. Iza nas je dobra sezona. Nažalost, završili smo treći, sljedeće godine opet ganjamo naslov prvaka - kaže nam Marko Tuka, ponajbolji igrač Croatije Malmö, pa dodaje:

- Što slušamo poslije pobjeda? Pa iskreno, najviše Thompsona, ha, ha. Ali i još neke hrvatske, pa i švedske pjesme. Ma već svi kod nas znaju pjevati Thompsona, imali smo puno fešti, pa su ga svi već naučili. Šveđani, Palestinci, Makedonci, Albanci..., ma svi znaju pjevati Thompsona.

Croatia Malmö i dalje je čvrsto povezana s rodnim krajem, pa tako klub posljednje tri godine odlazi na pripreme u Ljubuški. Jedan od trenera u klubu je Patrik Reić.

- Nismo najbolji hrvatski klub u Malmöu nego u cijeloj Švedskoj. Bila je jaka liga, bili smo dva boda iza prvaka, a nedostajalo je malo da budemo prvaci - kaže Reić, a na pitanje ima li u momčadi više hajdukovaca ili dinamovaca jasno kaže:

- Ja sam hajdukovac, imamo i dinamovce. Ma uvijek se malo zaj**avamo zbog tih utakmica, ali se svi i dalje volimo nakon naših najvećih derbija.