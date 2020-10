Hrvatski košarkaši idu u 'balon' u Tursku, košarkašice u Latviju

Umjesto da Turska stigne nama u goste, mi ćemo u studenom u Istanbul, a u istom ćemo gradu igrati i protiv Švedske u kvalifikacijama za muški EuroBasket. I muška i ženska vrste stoje odlično

<p><strong>Hrvatska košarkaška reprezentacija</strong> predstojeće dvije utakmice kvalifikacija za EuroBasket 2022. odigrat će u Istanbulu, odlučila je Fiba. Izabranike Veljka Mršića očekuju utakmice protiv <strong>Turske</strong> 26. studenog (koja je trebala biti domaća) i <strong>Švedske</strong> 29. studenog, kojoj smo trebali ići u goste.</p><p>Fiba se za ovaj potez odlučila kako bi smanjila mogućnost zaraze korona virusom. Tako će se idući "prozor" u svakoj od osam kvalifikacijskih skupina odigrati u "balonu" u jednom gradu po uzoru na onaj u NBA ligi.</p><p>Hrvatska je nakon dva kola stopostotna. U veljači smo prvo pobijedili <strong>Švedsku</strong> u Zagrebu 72-56 pa <strong>Nizozemsku</strong> u Almereu 69-59. Nakon utakmica u studenom, očekuju nas utakmice protiv Nizozemske (nominalno domaća) 19. veljače i <strong>Turske</strong> (gostujuća) 22. veljače.</p><p>Na EuroBasket, koji se od 1. do 18. rujna igra u Njemačkoj, Češkoj, Italiji i Gruziji, plasirat će se tri od četiri reprezentacije iz svake skupine pa bi naši već u Istanbulu mogli izboriti završni turnir. Domaćini EP-a automatski su ga izborili.</p><p>Naše <strong>košarkašice</strong> će također na gostovanje, u glavni grad Latvije Rigu, gdje ih čekaju utakmice protiv <strong>Sjeverne Makedonije</strong> 12. studenog i <strong>Latvije</strong> 15. studenog. Obje te utakmice izabranice <strong>Stipe Bralića</strong> trebale su nominalno odigrati u Hrvatskoj.</p><p>I one stoje sjajno u kvalifikacijama, s dvije pobjede u prva dva kola, baš u Rigi kod Latvije 83-65 i u Zaboku protiv Njemačke 93-86.</p><p>Ženski EuroBasket igra se u Francuskoj i Španjolskoj od 17. do 27. lipnja iduće godine, a na završni će turnir pobjednice skupina uz pet najboljih drugoplasiranih iz devet skupina.</p>