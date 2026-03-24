Hrvatski liječnik spasio karijeru Mbappéu? Real je pogriješio...

Kylian Mbappé otkrio je da su njegovi višemjesečni problemi s koljenom bili daleko ozbiljniji nego što se u javnosti mislilo. Francuski napadač priznao je da je pravu dijagnozu dobio tek nakon samoinicijativnog odlaska u Pariz, a iz Francuske su u međuvremenu stigle teške optužbe na račun liječničke službe Real Madrida. U središtu rješavanja krize našao se i hrvatski liječnik Niko Mihić, koji je povukao ključan potez i spasio ga od pogoršanja postojeće ozljede.

Saga je započela još u prosincu 2025. godine, no Mbappé je nastavio igrati unatoč bolovima. Kako mu se stanje nije popravljalo, a iz Madrida nisu stizali jasni odgovori, izgubio je povjerenje u klupske liječnike. Njegova frustracija kulminirala je kada je odlučio potražiti drugo mišljenje u domovini. Uoči odlaska s reprezentacijom u SAD, otvoreno je progovorio o teškom razdoblju.

​- Srećom, u Parizu sam dobio točnu dijagnozu pa smo uspjeli složiti najbolji plan oporavka kako bih se vratio u pravu formu. Sve što se prije toga govorilo bilo je potpuno pogrešno. Nisam to razdoblje prošao na najbolji način, nisam bio najsretniji igrač na svijetu - izjavio je Mbappé.

Njegove riječi dobile su na težini nakon što je novinar francuskog RMC-a Daniel Riolo iznio šokantne tvrdnje.

​- Dijagnoza Mbappéova koljena bila je katastrofalna. Zbog te pogreške sve je moglo završiti vrlo ozbiljno, mogao je pokidati koljeno. Pogreška je bila golema - pregledavali su mu pogrešno koljeno. Zvuči nevjerojatno, ali to se dogodilo.

Usred napete situacije između najveće zvijezde i kluba, ključnu ulogu odigrao je dr. Niko Mihić. Hrvatski liječnik, koji se vratio na čelo Realove medicinske službe, u dogovoru s igračem odobrio je konzultacije s vanjskim stručnjakom kako bi se smirile tenzije i pronašlo rješenje. Mihić je, prema pisanju španjolskih medija, kontaktirao jednog od najcjenjenijih svjetskih ortopeda, dr. Bertranda Sonnery-Cotteta.

Francuski specijalist, poznat po nadimku "čudesni doktor", ima impresivan popis pacijenata na kojem su Zlatan Ibrahimović, Karim Benzema, Ansu Fati i Mouctar Diakhaby. Kirurg iz Lyona slovi za autoritet u području ozljeda ligamenata koljena, s više od 280 znanstvenih publikacija i oko 600 operacija prednjeg križnog ligamenta godišnje. Upravo je on postavio točnu dijagnozu - mišićni edem i problemi s ligamentima koji zahtijevaju mirovanje, a ne operaciju - te izradio plan oporavka koji je Mbappéu napokon donio olakšanje.

Nakon što je propustio nekoliko važnih utakmica, uključujući i prvenstveni poraz od Getafea, Mbappé se postupno vratio na teren. Ulascima s klupe u ključnim dvobojima protiv Manchester Cityja i u gradskom derbiju protiv Atletica pokazao je da oporavak ide u dobrom smjeru.

Sada, kada tvrdi da je "sto posto spreman", pridružio se francuskoj reprezentaciji za prijateljske utakmice protiv Brazila i Kolumbije. Za Real Madrid najvažnije je da se njihov ključni igrač vraća u punu formu uoči završnice sezone i Svjetskog prvenstva, nakon što je izbjegnut scenarij koji je mogao imati katastrofalne posljedice za njegovu karijeru.