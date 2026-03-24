Kylian Mbappé šokirao je javnost i otkrio da su mu liječnici Real Madrida pogrešno dijagnosticirali ozljedu koljena. To je moglo dodatno pogoršati postojeću ozljedu. Hrvatski doktor Niko Mihić spasio mu je karijeru
Hrvatski liječnik spasio karijeru Mbappéu? Real je pogriješio...
Kylian Mbappé otkrio je da su njegovi višemjesečni problemi s koljenom bili daleko ozbiljniji nego što se u javnosti mislilo. Francuski napadač priznao je da je pravu dijagnozu dobio tek nakon samoinicijativnog odlaska u Pariz, a iz Francuske su u međuvremenu stigle teške optužbe na račun liječničke službe Real Madrida. U središtu rješavanja krize našao se i hrvatski liječnik Niko Mihić, koji je povukao ključan potez i spasio ga od pogoršanja postojeće ozljede.
Saga je započela još u prosincu 2025. godine, no Mbappé je nastavio igrati unatoč bolovima. Kako mu se stanje nije popravljalo, a iz Madrida nisu stizali jasni odgovori, izgubio je povjerenje u klupske liječnike. Njegova frustracija kulminirala je kada je odlučio potražiti drugo mišljenje u domovini. Uoči odlaska s reprezentacijom u SAD, otvoreno je progovorio o teškom razdoblju.
- Srećom, u Parizu sam dobio točnu dijagnozu pa smo uspjeli složiti najbolji plan oporavka kako bih se vratio u pravu formu. Sve što se prije toga govorilo bilo je potpuno pogrešno. Nisam to razdoblje prošao na najbolji način, nisam bio najsretniji igrač na svijetu - izjavio je Mbappé.
Njegove riječi dobile su na težini nakon što je novinar francuskog RMC-a Daniel Riolo iznio šokantne tvrdnje.
- Dijagnoza Mbappéova koljena bila je katastrofalna. Zbog te pogreške sve je moglo završiti vrlo ozbiljno, mogao je pokidati koljeno. Pogreška je bila golema - pregledavali su mu pogrešno koljeno. Zvuči nevjerojatno, ali to se dogodilo.
Usred napete situacije između najveće zvijezde i kluba, ključnu ulogu odigrao je dr. Niko Mihić. Hrvatski liječnik, koji se vratio na čelo Realove medicinske službe, u dogovoru s igračem odobrio je konzultacije s vanjskim stručnjakom kako bi se smirile tenzije i pronašlo rješenje. Mihić je, prema pisanju španjolskih medija, kontaktirao jednog od najcjenjenijih svjetskih ortopeda, dr. Bertranda Sonnery-Cotteta.
Francuski specijalist, poznat po nadimku "čudesni doktor", ima impresivan popis pacijenata na kojem su Zlatan Ibrahimović, Karim Benzema, Ansu Fati i Mouctar Diakhaby. Kirurg iz Lyona slovi za autoritet u području ozljeda ligamenata koljena, s više od 280 znanstvenih publikacija i oko 600 operacija prednjeg križnog ligamenta godišnje. Upravo je on postavio točnu dijagnozu - mišićni edem i problemi s ligamentima koji zahtijevaju mirovanje, a ne operaciju - te izradio plan oporavka koji je Mbappéu napokon donio olakšanje.
Nakon što je propustio nekoliko važnih utakmica, uključujući i prvenstveni poraz od Getafea, Mbappé se postupno vratio na teren. Ulascima s klupe u ključnim dvobojima protiv Manchester Cityja i u gradskom derbiju protiv Atletica pokazao je da oporavak ide u dobrom smjeru.
Sada, kada tvrdi da je "sto posto spreman", pridružio se francuskoj reprezentaciji za prijateljske utakmice protiv Brazila i Kolumbije. Za Real Madrid najvažnije je da se njihov ključni igrač vraća u punu formu uoči završnice sezone i Svjetskog prvenstva, nakon što je izbjegnut scenarij koji je mogao imati katastrofalne posljedice za njegovu karijeru.
