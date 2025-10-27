Obavijesti

SJAJNI MODRIĆ

Hrvatski maestro blizu novog velikog priznanja: Nominiran je za najbolju momčad svijeta...

Piše HINA,
Hrvatski maestro blizu novog velikog priznanja: Nominiran je za najbolju momčad svijeta...
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Modrić je jedan od 26 kandidata koje je udruženje profesionalnih nogometaša (FIFPRO) nominiralo za najbolju momčad svijeta. Najboljih 11 bit će objavljeno 3. studenog

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić jedan je od 26 kandidata za ulazak u najbolju momčad svijeta za ovu godinu, objavilo je u ponedjeljak udruženje profesionalnih nogometaša FIFPRO.

Serie A - Juventus v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Modrić, 40-godišnji vezni igrač Milana, našao se na popisu nakon glasovanja 26.000 profesionalnih nogometaša iz 68 zemalja. Oni su u obzir uzimali izvedbu igrača koji su odigrali najmanje 30 utakmica od srpnja 2024. do kolovoza 2025. Najboljih 11 igrača svijeta u izboru FIFPRO-a bit će objavljeno 3. studenog.

Modriću u veznom redu konkuriraju Jude Bellingham (Real Madrid), Kevin de Bruyne (Manchester City/Napoli), Joao Neves (PSG), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (Barcelona), Federico Valverde (Real Madrid) i Vitinha (PSG). Hrvatski nogometaš, koji je do ovog ljeta igrao za Real Madrid, šest puta je dosad bio izabran u FIFPRO XI. Među najboljom jedanaestoricom našao se od 2015. do 2019. te 2023. godine.

Kandidati za najbolju momčad svijeta u 2025. u izboru FIFPRO-a:

Vratari:

Alisson Becker (Liverpool, Brazil)
Thibaut Courtois (Real Madrid, Belgija)
Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain / Manchester City, Italija)

Braniči:

Trent Alexander-Arnold (Liverpool / Real Madrid, Engleska)
Pau Cubarsi (Barcelona, Španjolska)
Virgil van Dijk (Liverpool, Nizozemska)
Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain, Maroko)
Marquinhos (Paris Saint-Germain, Brazil)
Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Portugal)
William Saliba (Arsenal, Francuska)

Vezni:

Luka Modrić (Milan, Hrvatska)

Kevin De Bruyne (Manchester City / Napoli, Belgija)
Jude Bellingham (Real Madrid, Engleska)
Joao Neves (Paris Saint-Germain, Portugal)
Cole Palmer (Chelsea, Engleska)
Pedri (Barcelona, Španjolska)
Federico Valverde (Real Madrid, Urugvaj)
Vitinha (Paris Saint-Germain, Portugal)

Napadači:

Ousmane Dembele (Paris Saint-Germain, Francuska)
Erling Haaland (Manchester City, Norveška)
Kylian Mbappe (Real Madrid, Francuska)
Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)
Raphinha (Barcelona, Brazil)
Cristiano Ronaldo (Al-Nassr, Portugal)
Mohamed Salah (Liverpool, Egipat)
Lamine Yamal (Barcelona, Španjolska)

OSTALO

