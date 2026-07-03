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Hrvatski mladi vaterpolisti u finalu Svjetskog prvenstva!

Piše Ivan Tomašković,
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Hrvatski mladi vaterpolisti u finalu Svjetskog prvenstva!
Foto: Hrvatski vaterpolski savez
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Bitka za zlato počinje u subotu, 4. srpnja od 20.30 protiv SAD koji su u drugom polufinalu svladali Crnu Goru 17-13

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Mlada hrvatska vaterpolska reprezentacija plasirala se u finale Svjetskog prvenstva za igrače do 18 godina u Portugalu. U dramatičnom polufinalu u Rio Maioru, izabranici Hrvoja Koljanina svladali su Španjolsku s 18-17 nakon raspucavanja peteraca i tako osigurali borbu za zlato.

Nakon tri minute bilo je 2-2 bez promašaja s obje strane. Prve dvije četvrtine naizmjence su Hrvatska i Španjolska dolazile do vodstva i nikad više od pogotka razlike. U trećoj četvrtini je prvi put netko poveo s većom razlikom. Bila je to hrvatska vrsta koja je sredinom ove dionice povela 11-9. Imali su naši pri tom vodstvu i dva napada s igračem više, ali 'furija' se nije dala. Poravnala je početkom zadnje dionice na 11-11. Slijedilo je nadmetanje gol za gol, a u zadnju minutu Hrvatska je ušla s prednošću od 14-13. Samo 5 sekundi do kraja, Španjolci su uspjeli poravnati i izborili peterace. 

Prva trojica izvođača s obje strane sigurni. Tada izbornik Koljanin prvi put ubacuje Nikolu Batoša, mijenja vratara, a ovaj uzvraća s dvije obrane i odvodi Hrvatsku u finale. Bitka za zlato počinje u subotu, 4. srpnja od 20.30 protiv SAD koji su u drugom polufinalu svladali Crnu Goru 17-13.

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