Obavijesti

Sport

Komentari 0
VIDEO: BRAVO, ANTE

Hrvatski napadač bio je 'out' 10 mjeseci. Vratio se sjajnim golom

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Hrvatski napadač bio je 'out' 10 mjeseci. Vratio se sjajnim golom
Foto: Norwich City
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ante Crnac se vratio nakon 10 mjeseci i odmah zabio za Norwich! Hrvatski napadač u kupu je potvrdio veliki povratak golom za 2-0

Admiral

Ante Crnac (22) ponovno je zaigrao nakon gotovo deset mjeseci izbivanja i povratak obilježio golom. Hrvatski napadač nastupio je za Norwich City u drugom kolu EFL kupa protiv Cardiffa, a njegova je momčad slavila 2-1.

Za 22-godišnjeg Siščanina ovo je bio prvi nastup nakon listopada prošle godine, kada je zbog rupture križnog ligamenta morao na višemjesečnu pauzu. U povratničkom nastupu dobio je priliku u nastavku utakmice, a u 78. minuti zabio je za 2:0.

Crnac je odlično ispratio dodavanje Jacka Staceyja i klizećim startom poslao loptu u mrežu pokraj nemoćnog Nathana Trotta. Bio je to njegov prvi gol nakon dugog oporavka i ujedno vrlo dobar početak povratka natjecateljskom nogometu. Prvi gol za "kanarince" zabio je Kvistgaarden u 27., dok je u 93. Salech zabio za Cardiff.

Crnac je član Norwicha od ljeta 2024. godine, kada je stigao iz poljskog Rakówa. Poljski klub godinu dana ranije doveo ga je iz Slaven Belupa, a potom ga prodao Englezima za 11 milijuna eura, čime je transfer postao najskuplji izlazni posao u povijesti Rakówa. U dosadašnjem razdoblju u Norwichu hrvatski je napadač došao do 54 nastupa, osam golova i pet asistencija.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Dinamo ipak ide po golmana 'vatrenih'? Villa bi mogla krenuti po Kovačića...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Dinamo ipak ide po golmana 'vatrenih'? Villa bi mogla krenuti po Kovačića...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić i Perišić vole Bentley, Gvardiol u limenom ljubimcu od 25 godina
VOZNI PARK NOGOMETAŠA

FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić i Perišić vole Bentley, Gvardiol u limenom ljubimcu od 25 godina

Ni hrvatski nogometaši nisu imuni na luksuzne automobile, a Joško Gvardiol posebno je oduševio izborom limenog ljubimca prošlog vikenda
FOTO Čehinja zavela rekordera F1 pa ga ostavila uoči početka sezone. Evo gdje je danas
LJUBAV SA STAZE

FOTO Čehinja zavela rekordera F1 pa ga ostavila uoči početka sezone. Evo gdje je danas

Ime Eliške Bábíčkove postalo je poznato široj javnosti prvenstveno kroz vezu s talijanskom F1 senzacijom. Prije početka sezone pukla je ljubav, a ona u vrućim ljetnim danima uživa s obitelji na odmoru

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026