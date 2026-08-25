Hrvatski napadač bio je 'out' 10 mjeseci. Vratio se sjajnim golom

Ante Crnac (22) ponovno je zaigrao nakon gotovo deset mjeseci izbivanja i povratak obilježio golom. Hrvatski napadač nastupio je za Norwich City u drugom kolu EFL kupa protiv Cardiffa, a njegova je momčad slavila 2-1.

Za 22-godišnjeg Siščanina ovo je bio prvi nastup nakon listopada prošle godine, kada je zbog rupture križnog ligamenta morao na višemjesečnu pauzu. U povratničkom nastupu dobio je priliku u nastavku utakmice, a u 78. minuti zabio je za 2:0.

Crnac je odlično ispratio dodavanje Jacka Staceyja i klizećim startom poslao loptu u mrežu pokraj nemoćnog Nathana Trotta. Bio je to njegov prvi gol nakon dugog oporavka i ujedno vrlo dobar početak povratka natjecateljskom nogometu. Prvi gol za "kanarince" zabio je Kvistgaarden u 27., dok je u 93. Salech zabio za Cardiff.

🚨 Ante Crnac



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Cardiff 0-2 Norwich

pic.twitter.com/ACYYgoeY2C — Goals Xtra (@GoalsXtra) August 25, 2026

Crnac je član Norwicha od ljeta 2024. godine, kada je stigao iz poljskog Rakówa. Poljski klub godinu dana ranije doveo ga je iz Slaven Belupa, a potom ga prodao Englezima za 11 milijuna eura, čime je transfer postao najskuplji izlazni posao u povijesti Rakówa. U dosadašnjem razdoblju u Norwichu hrvatski je napadač došao do 54 nastupa, osam golova i pet asistencija.