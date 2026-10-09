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NA ČELU UNIONA

Hrvatski napadač nastavlja svoj šou u Belgiji: Dobio je nagradu za najboljeg igrača mjeseca...

Piše Jakov Drobnjak,
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Hrvatski napadač nastavlja svoj šou u Belgiji: Dobio je nagradu za najboljeg igrača mjeseca...
Foto: Eva Korinkova
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Mateo Biondić iz četvrte njemačke lige do najboljeg igrača rujna u Belgiji, a Union leti na vrhu

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Mateo Biondić (23), napadač Union Saint-Gilloisea, proglašen je najboljim igračem belgijskog prvenstva za rujan. Do priznanja je stigao zahvaljujući glasovima navijača, a u četiri ligaška nastupa tijekom mjeseca zabio je jedan gol i četiri puta asistirao. Njegova priča posebno je zanimljiva zbog činjenice da je još početkom godine igrao u četvrtom razredu njemačkog nogometa, daleko od reflektora najveće pozornice.

Biondić je u šest prvenstvenih utakmica ove sezone postigao dva gola i namjestio još četiri. Protiv Sint-Truidena i Lommela podijelio je po dvije asistencije, dok je zabio u pobjedi 2-0 protiv Antwerpa. Zabio je i u Europskoj ligi, u slavlju 3-0 protiv Viktorije Plzen.

Njegov Union Saint-Gilloise odlično je otvorio sezonu i nakon sedam kola nalazi se na vrhu belgijskog prvenstva s 19 bodova, koliko ima i drugoplasirani Gent.

Biondićev put do belgijskog prvaka nije bio uobičajen. Rođen je u Njemačkoj, gdje je nogometno znanje stjecao u omladinskim pogonima Hannovera, Schalkea i Paderborna. Ipak, prijelaz u seniorski nogomet nije mu donio brz uspon, pa je iskustvo skupljao u nižim njemačkim ligama, nastupajući za SC Verl i Eintracht Trier.

U jednom je trenutku igrao čak u četvrtom rangu njemačkog nogometa, a uz nogomet je radio i u restoranu kako bi mogao nastaviti slijediti svoje sportske ambicije. Unatoč tome, nije odustao, a dobre igre i golgeterski učinak postupno su mu otvorili vrata prema višoj razini.

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