Hrvatski navijači ljubili beton, a Rođo je viknuo: Na ti, Švabo!

Bila je sunčana subota u Lyonu, 4. srpnja 1998. Rano jutro u nekom jeftinom hotelu, čini mi se iz lanca Ibis, negdje na rubu grada, počelo je s puno nervoze. Ekipa koja je stigla charterom još nije dobila karte za utakmicu pa se pojavila sumnja da utakmice neće ni vidjeti, da su karte preprodane, jer su cijene počele skakati u nebo.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Jedan general, golem i snažan čovjek, nadvio se nad mlađahnog vodiča iz neke agencije koji je trebao dostaviti karte pa mu prilično glasno objasnio da karte želi “sad i odmah”. U lobiju hotela, gdje se posluživao i prilično oskudan doručak, svi su utihnuli, pa je danas pokojni Đuro Brodarac, još jedan general, ali u pričuvi (bio je nakratko 1995. i predsjednik HNS-a), smirivao tog generala.

Kad su karte napokon stigle, trebalo se što prije odvojiti od ove ekipe i krenuti put grada. U javnom prijevozu i na ulicama prije centra dominirale su kolone Nijemaca, u prosjeku nešto starijih od hrvatske navijačke ekipe, ali sjajno opremljenih rekvizitima. Mnogo, doista mnogo Nijemaca na licima je ispisalo: Deutschland - Kroatien 3-0.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Kako smo prilazili centru grada, probijajući se uz kordone neljubazne i oklopljene francuske interventne policije, čije su uniforme i čizme bile uprljane kao da su do grada marširali kroz Kopački rit, slika se mijenjala. Najljepše trgove okupirali su Hrvati, u jednoj golemoj fontani hladile su se stotine gajbi hrvatskog piva, orile su se (tad još rijetke) navijačke pjesme... Stizali su koji kako, neki na motorićima, mnogi u starim i rasklimanim autima...

Prošle su tek tri godine od svršetka rata, standard i nije nešto rastao, pa se snalazilo na razne načine. No i danas je posve nadrealna snaga kojom su tisuće hrvatskih navijača prije te utakmice vjerovale da će Nijemci pasti. Nikad prije, a ni poslije, nije se u zraku osjećala takva količina optimizma, čistog i posve nedvojbenog. Doista, nitko nije sumnjao u pobjedu.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Na stadion se ulazilo brzo i bez prevelikih provjera. Tribine su se, doduše, punile satima prije, pa se još mogla gledati i predigra, susreti lokalnih juniorskih momčadi na skraćenim terenima. Ekipa na tribini iza Ladićeva gola u prvom je poluvremenu bila sva u crveno-bijelim bojama.

Za ostatak stadiona se to baš i ne bi moglo reći. Trenuci koji su slijedili, sve tamo negdje do 40. minute, bili su traumatični. Onaj nadnaravni optimizam preobražavao se u čisti očaj, a nadnaravne su bile samo Ladićeve obrane. Ali ta epska utakmica zaslužuje ovaj epitet i zbog dramaturških iznenađenja, nalik na one kakve je izvodio Stallone pišući scenarij za svoj “Rocky”. Jer nakon crvenog kartona Christianu Wörnsu i potom prvog Jarnijeva gola, slijedi upravo takva bajka.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Poslije svega, navijačima je najteže bilo pronaći neki izraz sreće i oduševljenja ovom pobjedom, pa su stotine klečale ljubeći prljavi beton lyonskih tribina. Na osobit je način sreću iskazivao Stjepan Spajić, mesar i šef Hrvatskog dragovoljca, čovjek koji je šokirao izjavom da u njegovu klubu “neće igrati ni Srbi ni pederi, a crnci mogu jedino ako su katolici”, ali je u većem dijelu javnosti doživljavan tek kao bezazleni ridikul, jedan od bizarnih likova Malnarove “Noćne more”.

Foto: Sinisa Hancic/PIXSELL

Spajić je prišao jednom njemačkom navijaču. Čovjek je, kao i mnogi njegovi sunarodnjaci, plakao, ridao, suze su tekle preko boja na njegovu licu i brisale onaj rezultat: Deutschland - Kroatien 3-0.

“Na ti, Švabo”, reče mu Spajić, uz još nekoliko sočnih psovki, pa na čelo zbunjenom i uplakanom Nijemcu zalijepi novčanicu od sto maraka i nastavi dalje...

STADE DE GERLAND, LYON, 4. 7. 1998.: Gledatelja 39.100, suci: Rune Pedersen (Norveška), Van den Broeck (Belgija) i Nilsson

(Švedska); strijelci: 1:0 - Jarni (45), 2:0 - Vlaović (80), 3:0 - Šuker (85); crveni karton: Wörns (40); žuti kartoni: Šimić, Šuker, Heinrich, Tarnat

HRVATSKA: Ladić, Stanić, Jarni, Šimić, Štimac, Bilić, Asanović, Soldo, Šuker, Boban, Vlaović (od 83. Marić), IZBORNIK: Ćiro Blažević

NJEMAČKA: Kopke, Wörns, Heinrich, Kohler, Tarnat, Jeremies, Hamann (od 79. Marschall), Matthaus, Klinsmann, Häßler (od 69. Kirsten), Bierhoff, IZBORNIK: Berti Vogts