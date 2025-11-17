Obavijesti

Hrvatski navijači stigli u Crnu Goru. Prati ih veliko osiguranje

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Više stotina najvjernijih navijača hrvatske nogometne reprezentacije bit će na prvoj utakmici "vatrenih" u Podgorici. Policija ništa ne prepušta slučaju i prati ih u konvoju

Nakon nemilog incidenta na cesti između Budve i Cetinja u nedjelju navečer, kad je skupina maskiranih muškaraca preprijetila put skupini hrvatskih navijača u jednom kombiju i pritom mu polomila stakla i retrovizore, crnogorska policija podigla je stupanj pripravnosti uoči nogometne utakmice Crne Gore i Hrvatske (20.45) na stadionu Pod Goricom.

Najveća skupina navijača "vatrenih" došla je autobusima u ponedjeljak poslijepodne, gdje ih je dočekalo veliko osiguranje. Društvenim mrežama kruži vidio konvoja prema Podgorici s ultrasima i drugim navjernijim navijačima koji su imali priliku doći do ulaznice za ovaj dvoboj. Prati ih mnoštvo policijskih vozila kako bi se uvjerili da sigurno dođu na odredište.

Hrvatskih bi navijača trebalo biti oko 500 na stadionu u crnogorskom glavnom gradu, a svi oni došli su do vrijednog papirića na izravan poziv HNS-a s obzirom na kriterij dolaznosti na utakmice nacionalne vrste proteklih godina jer slobodne prodaje, s obzirom na mali kapacitet stadiona i rizičnu sigurnosnu procjenu, nije bilo. 

"Vjerujemo da se radi o izoliranom incidentu i da će domaćini učiniti sve da se hrvatski navijači osjećaju sigurno i ugodno u Crnoj Gori", poručili su iz HNS-a u ponedjeljak navečer na upit 24sata.

