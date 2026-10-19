Hrvatski paraatletičari oborili čak 13 rekorda u Splitu: Černi i Ristoski najbolji u seniorima

Proteklog vikenda na terenima splitskog Parka mladeži održano je Pojedinačno paraatletsko prvenstvo Hrvatske, koje se bodovalo i kao posljednje, 6. kolo Hrvatske paraatletske lige 2026.

Prvenstvo je okupilo 133 paraatletičara i paraatletičarke iz 20 hrvatskih klubova, a tijekom dva natjecateljska dana postavljeno je ukupno trinaest državnih rekorda, osam u ženskoj, a pet u muškoj konkurenciji.

U ženskoj konkurenciji Melita Galetić (PAK Karlovac) postavila je državni rekord u bacanju kugle F34 s rezultatom 4.42m, dok je Mikela Ristoski (PAK Medulin) također u bacanju kugle, u kategoriji F20, postavila državni rekord s rezultatom 8.31m. Antea Kovačević (Agram PAK) postavila je rekord u utrci na 200 m T37 s rezultatom 45.64 (+0.6 m/s), a Petra Tanković (PAK Pula) na 200m T38 sa 45.49 (+0.6 m/s).

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Sara Janković (PAK Vinkovci) postavila je hrvatski rekord u utrci na 100 m T37 s rezultatom 19.82 (+1.0 m/s). Preostala tri hrvatska rekorda u ženskoj konkurenciji ostvarena su u bacanju diska. Anamaria Grahovac (Agram PAK) postavila je državni rekord u kategoriji F44 s rezultatom 18.71m, Rita Šalković (PAK Odisej Kutina) u kategoriji F37 s rezultatom 12.37m, dok je Marija Nikoleta Đivanović (PAK Uspon) u kategoriji F55 ostvarila rekordni hitac od 18.02m.

U muškoj konkurenciji nove državne rekorde postavili su Damir Čujo (AK Spektar) i to dva rekorda u kategoriji F62, u bacanju koplja s rezultatom 10.65m, te u bacanju diska s rezultatom 13.09m. Branimir Vrzić (PAK Rijeka) postavio je rekord u utrci na 100 m T54 s rezultatom 25.78 (+0.9 m/s), Marko Dorić (PAK Zagreb) u bacanju koplja F34 s rezultatom 15.67m, dok je Noa Hrsto (PAK Pula) u bacanju čunja F31 ostvario rezultat od 2.72m.

Završetkom Pojedinačnog Prvenstva Hrvatske u Splitu zaključena je Hrvatska paraatletska liga 2026. Nakon šest održanih kola poznati su pobjednici u seniorskoj i juniorskoj konkurenciji te najbolji klubovi ovogodišnjeg izdanja Lige.

Pobjednik u seniorskoj konkurenciji je Deni Černi (PAK OTOS) s ukupno 3.745 bodova. Drugo mjesto pripalo je Matiji Sloupu (PAK Odisej Kutina) s 3.436 bodova, dok je treće mjesto osvojio Erik Fabian Kaurin (PAK Zagreb) s 3.408 bodova.

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U konkurenciji seniorki slavila je Mikela Ristoski (PAK Medulin) s ukupno 3.366 bodova. U iznimno neizvjesnoj borbi za prvo mjesto Mikela je za samo četiri boda nadmašila drugoplasiranu Karlu Hergotić (AK Sloboda), koja je sezonu završila s 3.362 boda. Treće mjesto zauzela je Martina Krog (PAK Uspon) s 3252 boda.

U juniorskoj konkurenciji pobjednik je Dario Abramović (PAK Vinkovci) s ukupno 3.262 boda, a kod juniorki uvjerljivu pobjedu ostvarila je Sara Marić (AK Spektar) s ukupno 4.385 bodova.

U ukupnom poretku Hrvatske paraatletske lige 2026 bodovano je 20 klubova iz cijele Hrvatske. Prvo mjesto osvojio je PAK Zagreb s 380 bodova, potvrdivši naslov najuspješnijeg kluba ovogodišnjeg izdanja Lige. Drugo mjesto zauzeo je PAK Pula s 292 boda, dok je treći PAK Uspon s 286 bodova. Među pet najboljih klubova plasirali su se još Agram PAK s 218 bodova te PAK Odisej Kutina s 205 bodova.