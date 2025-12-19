Obavijesti

Hrvatski protivnici otkrili karte, Sigurdsson ih još krije: Švedska moćna, Nizozemska s Kubancem

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Osijek: Hrvatska protiv Nizozemske u kvalifikacijskoj utakmici za Europsko rukometno prvenstvo | Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Švedska je na domaćem terenu favorit skupine, jedan od favorita i za medalju, Nizozemce nismo pobijedili u zadnje tri utakmice, a Gruzija je autsajder skupine

Izbornici otkrivaju udarne karte jer pripreme za Europsko rukometno samo što nisu počele. I svi, po tradiciji, prije Nove godine kreću s najjačim snagama, barem onim dostupnim, no kod nas je Dagur Sigurdsson odlučio malo drugačije, pa će Hrvatska u udarnom sastavu krenuti tek 2. siječnja. Naravno, tko bude zdrav i spreman doći tog dana. Nadamo se svi.

