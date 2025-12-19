Švedska je na domaćem terenu favorit skupine, jedan od favorita i za medalju, Nizozemce nismo pobijedili u zadnje tri utakmice, a Gruzija je autsajder skupine
Hrvatski protivnici otkrili karte, Sigurdsson ih još krije: Švedska moćna, Nizozemska s Kubancem
Izbornici otkrivaju udarne karte jer pripreme za Europsko rukometno samo što nisu počele. I svi, po tradiciji, prije Nove godine kreću s najjačim snagama, barem onim dostupnim, no kod nas je Dagur Sigurdsson odlučio malo drugačije, pa će Hrvatska u udarnom sastavu krenuti tek 2. siječnja. Naravno, tko bude zdrav i spreman doći tog dana. Nadamo se svi.
