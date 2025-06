Hrvatski prvak dobit će novog gazdu: Damir Mišković prodaje Rijeku američkom milijarderu?!

Nogometnim kuloarima u četvrtak se proširila senzacionalna vijest kako je Damir Mišković započeo pregovore oko prodaje Rijeke stranom investitoru koji želi ulagati u hrvatski nogomet. Iako je poznata želja obitelji Mišković da prodaju klub nekome tko ima volju i financijsku moć podići ga na razinu više, vijest je ipak poprilično senzacionalna zbog toga što se prodaja nogometnog kluba, pogotovo ne kluba veličine Rijeke, ne događa baš svaki dan, i to, jednom od 500 najbogatijih Amerikanaca prema časopisu Forbes - Lee Andersonu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:47 Thompson na dočeku igrača Rijeke | Video: 24sata Video

Tragom informacije o novoj poslovnoj akviziciji potražili smo potvrdu kod ljudi iz Andersonove službe za odnose s javnošću. Oni su nam najprije kazali kako nisu ovlašteni davati takve vrste informacija, a onda su nas uputili na nadređene, koji do zaključenja broja nisu odgovarali na pozive.

Takav scenarij u sličnim je prilikama uobičajeni način izbjegavanja odgovora, a posredno i potvrda da se nešto stvarno i događa, no ostanimo pri tome kako je vijest za sada neslužbena, dakle bez potvrde, premda su izvori i te kako pouzdani. Redakcija 24sata odgovor je tražila i na Rujevici, ali iz Rijeke poručuju kako neće reagirati na ovu vijest.

Nije tajna da Mišković, odnosno njegova obitelj koja je vlasnik kluba žele prodati Rijeku te da su prošle godine naveliko pregovarali s potencijalnim kupcima. I to ne zbog toga što ne mogu napraviti iskorak, nego zbog toga što im je teško uopće održavati klub na životu, čak i u sezoni u kojoj su osvojili duplu krunu. Ne zaboravimo, Rijeka je samo u ovoj sezoni prodala Marca Pašalića, Franju Ivanovića, Niku Galešića, Nediljka Labrovića, Veldina Hodžu, Ivana Smolčića, Marka Pjacu..., igrače koji su bili nositelji igre, ali Damir Mišković je bio prisiljen na te poteze kako bi klub održao na životu. I ista ih sudbina čeka i ove sezone, bez obzira na Ligu prvaka...

Rijeka: VIP loža na susretu Rijeke i Belupa | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Za sve što je do sada napravio za svoj i njihov klub Riječani se Miškoviću mogu samo nakloniti, a ako uspije prodati klub nekome tko ima ozbiljne planove i želi u njega dalje ulagati, to bi tek bila senzacionalna vijest. Lee Anderson i njegova supruga Penny zaljubljeni su u Hrvatsku, na Pelješcu su kupili Villu Korta Katarina, nakon toga i hotel Rivijera, podigli su jednu od najpriznatijih vinarija, a u SAD-u su poznati po tome što su zarađeni novac velikodušno ulagali u sportske programe, pogotovo u Minnessoti odakle njihove obitelji vuku korijene. Ako se Andersonovi doista odluče na ulaganje novca u Rijeku, bit će to njihova prva sportska akvizicija u Hrvatskoj. Koliko bi Rijeka s njima bila uspješna i tko bi vodio sportski segment kluba, ostaje za vidjeti, za sada vrijedi notirati moguću prodaju osvajača dvostruke krune novim vlasnicima...