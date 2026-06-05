Hrvatski ragbijaši izgubili od Švicarske pa pobijedili Švedsku

U Makarskoj je počeo prvi turnir Trophy divizije ragbija 7, što je drugi rang europskog ragbija, a prvog dana muška hrvatska reprezentacija je izgubila od Švicarske 7-31 te potom pobijedila Švedsku 21-12.

Hrvatska ženska reprezentacija izgubila je od Italije i Švicarske, oba susreta s 0-55. Natjecanje se nastavlja u subotu kada se igraju posljednje utakmice po skupinama i počinje razigravanje za poredak. Hrvatice će igrati protiv Norveške u 12.20 sati, a muška reprezentacija protiv Malte u 14.50 sati.

Hrvatice su se po prvi put našle u ovom, drugom rangu europskog ragbija te su u skupini izgubile od Italije i Švicarske. Dobra je to škola za mlade djevojke koje će u subotu igrati protiv Norveške koja je pobijedila Švicarsku, a izgubila od Italije.

Muška reprezentacija je u debiju novog izbornika Talijana Niccole Fadaltija izgubila prvi susret od Švicarske 7-31 a potom, u zadnjoj utakmici dana, svladala Švedsku 21-12. Bila je to dobra predstava Hrvata, a pogocima su Šojića, Pavlovića i Vraneševića preokrenuli rezultat i razveselili nekoliko stotina navijača na tribinama te novog izbornika.

„U prvoj utakmici nismo igrali kako smo trebali, vidjelo se da nismo imali nikakav pripremni susret, ali u drugom ne samo da su momci igrali kako sam htio nego je i svaki od njih dodao svoj ekstra napor“, rekao je izbornik Fadalti.