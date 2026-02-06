Hrvatski stjegonoša: Ovo ću pamtiti cijeli život. Predivno!

Hrvatski 20-godišnji biatlonski reprezentativac Matija Legović u petak je kao stjegonoša predvodio hrvatsku povorku na mimihodu na svečanom otvaranju Zimskih olimpijskih igara u Cortini d'Ampezzo, a nakon što je sjajno obavio svoj prvi zadatak u olimpijskom debiju poručio je da će mu ovo "predivno iskustvo ostati u sjećanju za cijeli život".

- Bilo je jako lijepo, jako lijepa, živa atmosfera i ovo će mi ostati u velikom sjećanju za cijeli život. Bilo je jedno predivno, predivno iskustvo - izjavio je jedan od najmlađih članova hrvatske reprezentacije na XXV. zimskim olimpijskim igrama, dok je svečano otvaranje još uvijek bilo u tijeku.

Unatoč tome što je debitant, Legović je u Antholz-Anterselvu, mjesto u kojem će se održavati olimpijska natjecanja u biatlonu, došao kao aktualni ukupni pobjednik juniorskog Svjetskog kupa u prošloj sezoni i s ambicijom da se pokaže u najboljem mogućem izdanju.

- Mislim da će mi ovo biti dodatni podstrek za dobre nastupe ovdje, ali i za ostale utrke u budućnosti - dodao je.

Brod Moravice: Matija Legović, hrvatski biatlonac | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Mnogi su veliki hrvatski sportaši bili stjegonoše na olimpijskim igrama, ali Matija kaže da nije imao tremu što je ušao u odabrano društvo.

- Nisam, ali pojavile su se emocije, skoro da bi suza potekla. Čast je to. Kad mašeš sa zastavom, znaš da si velik.

Nakon što je jedan dio svog olimpijskog sna, proživio u stvarnosti, Matija se zajedno s preostalih dvoje članova hrvatske reprezentacije Krešimirom Crnkovićem i Anikom Kožicom okreće treninzima i pripremi za prve nastupe.

- Tako je, krećemo ponovno s treninzima, a već 10. veljače je i prva utrka - zaključio je.