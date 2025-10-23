Obavijesti

SUDIO U FRANCUSKOJ

Hrvatski sudac imao pune ruke posla u Konferencijskoj ligi

Piše Josip Tolić, HINA,
Hrvatski sudac imao pune ruke posla u Konferencijskoj ligi
Hajduk i Gorica sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

AEK razbio Aberdeen 6-0 uz briljantnu igru Vide, dok Fiorentina s lakoćom savladala Rapid 3-0. Legia šokirala Šahtar u dramatičnoj završnici utakmice u Krakowu

Atenski AEK je pred svojim navijačima svladao škotski Aberdeen s uvjerljivih 6-0 u utakmici 2. kola Konferencijske lige, dok je dvostruki finalist ovog natjecanja, talijanska Fiorentina, s 3-0 pobijedila Rapid na gostovanju u Beču.

Aboubakary Koita je golovima u 11. i 18. minuti načeo Aberdeen, a Niclas Eliasson je u 27. minuti pogodio za tri pogotka prednosti AEK-a. Razvan Marin (55), Luka Jović (81) i Dereck Kutesa (87) dovršili su "uništavanje" škotske momčadi, a za posljednji pogodak Grka asistirao je Robert Ljubičić. Domagoj Vida je gospodario obranom AEK-a, a dvaput je stigao i nadomak pogotku. Naime, u 37. i 90. minuti je pogađao okvir vrata.

Strasbourg i Jagellonia remizirali su u Francuskoj 1-1 u utakmici koju je sudio Osječanin Dario Bel. Podijelio je čak sedam žutih kartona, tri domaćinima i četiri gostima. Poljake je u vodstvo doveo Stojinović u 52. minuti, izjednačio je Panichelli u 79.

Fiorentina je pobjedom 3-0 u Beču postala prva momčad sa stopostotnim učinkom nakon dva kola i privremeno zasjela na vrh ljestvice. Cher Ndour (9), Edin Džeko (48) i Albert Gudmundsson (88) bili su strijelci za talijansku momčad.

Trener Fiorentine Stefano Pioli u ovom je dvoboju hrvatskog reprezentativca Marina Pongračića ostavio na klupi za pričuve.

Varšavska Legia je duboko u sučevom dodatku došla do sva tri boda protiv Šahtara u utakmici odigranoj na neutralnom terenu u Krakowu. Rafal Augustyniak je bio junak pobjede poljske momčadi, jer je postigao oba pogotka u pobjedi 2-1. Prvo je mrežu zatresao za vodstvo Legije u 16. minuti, a nakon što je Luca Meirelles izjednačio za Šahtar u 61. minuti, Augustyniak je u četvrtoj minuti dodatka drugim pogotkom donio pobjedu svojoj momčadi.

Bivši napadač Rijeke Antonio Čolak je od 59. minute igrao za Legiju. 

