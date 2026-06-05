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NEOBIČAN RITUAL

Hrvatski suparnici na Mundijalu krstili avion za sreću uoči SAD-a

Piše Bruno Lukas,
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Hrvatski suparnici na Mundijalu krstili avion za sreću uoči SAD-a
Foto: Screenshot/twitter

Panama, jedan od suparnika Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, službeni je avion prije puta u SAD provozala kroz mlazove vatrogasnih topova kako bi prizvala sreću na turniru

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Dok se Hrvatska reprezentacija priprema za posljednju provjeru prije odlaska na Svjetsko prvenstvo, jedan od suparnika u skupini odlučio se za neobičan ritual. Panamci su službeni avion kojim putuju u SAD provozali kroz mlazove vode vatrogasnih topova, a snimka događaja brzo se proširila društvenim mrežama.

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Riječ je o tradicionalnom zrakoplovnom pozdravu kojim se putnicima želi sretan i siguran put. U Panami vjeruju da bi im taj potez mogao donijeti i dodatnu sreću na Mundijalu, a isti ritual prije odlaska na prvenstvo organizirali su i Brazilci.

Panama se nalazi u skupini s Hrvatskom te je već odigrala jednu pripremnu utakmicu. Pobijedila je Dominikansku Republiku 4-2, a prije početka prvenstva očekuje je još ogled protiv Bosne i Hercegovine.

International Friendly - Panama v Dominican Republic
Foto: ARIS MARTINEZ/REUTERS

'Vatreni' će u međuvremenu odigrati posljednju prijateljsku utakmicu protiv Slovenije. Nakon toga putuju u SAD, gdje ih 17. lipnja u Dallasu čeka prvi nastup na Svjetskom prvenstvu protiv Engleske.

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Za razliku od Panamaca i Brazilaca, hrvatski reprezentativci godinama njeguju drukčije običaje uoči velikih natjecanja. Momčad redovito sudjeluje u zajedničkim molitvama i odlascima u crkvu, a prije dvije godine posjetila je i papu Franju u Vatikanu.

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Hoće li Panami vodeni topovi donijeti sreću ili će hrvatska tradicija ponovno pokazati svoju snagu, saznat ćemo već na travnjacima Svjetskog prvenstva.

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