Hrvatski superčovjek: Stručnjak nam je objasnio kako je Maričić uspio držati dah skoro pola sata

Jeste li se ikada pitali kroz što prolazi čovjek koji ne diše više od 29 minuta? Ronioci na dah svaki dan probijaju granice i prkose svim preprekama, ali teško je opisati ono što je napravio Vitomir Maričić (40). Hrvatski ronioc je u opatijskom hotelu Bristol, u sklopu kampanje Fit for the Ocean, postavio novi Guinnessov svjetski rekord od 29 minuta, tri sekunde i sedam stotinki u statičnom zadržavanju daha! Došao je do nesvakidašnjeg rekorda koji je pomaknuo granice ljudske sposobnosti pa i dokazao svima da granice postoje samo u našim glavama. Hoćemo li ih probiti, ovisi samo o nama.

