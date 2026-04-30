Hrvatski teškaš: Ne možete imati UFC priredbu na Balkanu, a da na njoj ja ne nastupim...

Početkom ovog tjedna, nakon mjeseci nagađanja, potvrđeno je kako UFC dolazi u Srbiju. Najveća MMA organizacija 1. kolovoza održat će Fight Night u beogradskoj Areni, a na priredbi želi nastupiti i australski Hrvat Brando Peričić (31 godina, 6-1).

- Ne možete imati priredbu u Srbiji, na Balkanu, a da na njoj nema Balkan Beara (borčev nadimak, op. a.) - poručio je Peričić.

Australski Hrvat ovog će vikenda treći put ući u UFC-ov oktogon i to pred domaćom publikom u Perthu na UFC Fight Nightu. Protivnik mu je opasni nokauter Shamil Gaziev (36, 14-2) iz Bahreina. To je prilika za Peričića da uđe i među rangirane borce jer Gaziev trenutačno drži 14. mjesto u teškoj kategoriji. Gaziev je u UFC-u odradio pet mečeva te ima tri pobjede i dva poraza. Posljednji put borio se u studenom prošle godine protiv Walda Corteza Acoste, koji ga je nokautirao.

Što se pak Peričića tiče, on je prošle godine trebao nastupiti u Dana White’s Contender Seriesu, no ta je borba propala. Ipak, UFC ga je potpisao i zasad ga vrlo dobro gura u teškoj kategoriji. U debiju u Australiji nokautirao je Elisha Ellisona, a potom je u ožujku u Londonu ekspresno, već u prvoj rundi, na isti način završio Louiea Sutherlanda.

U Beogradu se prvenstveno očekuju borbe regionalnih boraca koji još uvijek nemaju zakazani meč. U prvom redu tu su Aleksandar Rakić, Uroš Medić, Duško Todorović i Ante Delija.