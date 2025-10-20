Obavijesti

NASTUPA U SUSJEDSTVU

Hrvatski teškaš vraća se nakon poraza. Zakazao drugi meč u nešto više od mjesec dana...

Piše Domagoj Vugrinović,
Zagreb: Prvenstvo Hrvatske u boksu, Marko Milun - Marijan Brnić | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Osim Marka Miluna na eventu Golden Glovesa nastupit će još jedan Hrvat. Riječ je o Luki Cetiniću koji će se boriti protiv Ukrajinca Ilije Liščuka ,koji nastupa pod slovenskom zastavom

Marko Milun (29 godina, omjer 2-1) ugovorio je novi meč samo nekoliko dana nakon što je u Albaniji pobijedio nokautom. Hrvatski teškaš sljedeću će borbu imati 22. studenoga, a protivnik mu je Gruzijac David Gogishvili (36 godina, 18-23). Milun će nastupiti na priredbi Golden Gloves koja će se održati u Ljubljani, u dvorani Vižmarje-Brod. Gruzijac je trenutno u vrlo lošem nizu od 10 poraza, od čega je čak devet izgubio nokautom te bi tako trebao poslužiti kao idealni protivnik da se Milun dodatno isprofilira u profesionalnom boksu nakon što je u amaterizmu osvojio četiri medalje na europskim prvenstvima.

Osmerostruki prvak Hrvatske pobjedom se vratio u meču u Albaniji, gdje je nokautom u prvoj rundi svladao bosanskohercegovačkog teškaša Dražena Janjanina (36 godina, 22-50). Bio mu je to povratnički meč nakon poraza koji je doživio u drugom kolu velikog WBC turnira što ga je u Saudijskoj Arabiji organizirao Turki Alalshikh.

NAKON 20 GODINA Okršaj legendi: Priča o povratku Cro Copa kruži već duže, a meč s Fjodorom stiže početkom 2026.?
Okršaj legendi: Priča o povratku Cro Copa kruži već duže, a meč s Fjodorom stiže početkom 2026.?

Nakon toga poraza Milun je odlučio promijeniti okruženje i sada predstavlja BK Torcidu. Osim njega, na priredbi u Ljubljani nastupit će i Hrvat Luka Cetinić (28 godina, 4-0). Njegov će protivnik biti Ukrajinac koji nastupa za Sloveniju, Ilia Liščuk (25 godina, 4-4-1). Ta će se borba održati u kategoriji do 76 kilograma.

