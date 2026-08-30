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Foto: Peter Cziborra
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HRVATSKO ČUDO Filip Hrgović je gubio svaku rundu... A onda je pokazao svijetu zašto je prvak!

Piše Luka Tunjić,

FILIP HRGOVIĆ PRVAK SVIJETA Hrvatski boksač pobijedio je Mosesa Itaumu i osvojio titulu prvaka u IBF organizaciji. 'El animal' slavio je prekidom u devetoj rundi

Ma... Kako opisati što je u subotu navečer Filip Hrgović (34) izveo u londonskoj O2 areni. Nevjerojatnom je izvedbom, u stilu scenarija Sylvestera Stallonea i Rocky filmova pobijedio dosad neporaženog engleskog nokautera Mosesa Itaumu (21). Ne možemo uljepšati borbu u Londonu, mladi Itauma pokazao je zašto ga se zove novim Tysonom i budućim prvakom. Englez je spajao više kombinacija, pogađao čišće udarce, izgledao opasnije... Ali u sebi nije imao ono što i Hrgović. A to je srce svjetskog prvaka, prvog Hrvata u povijesti kraljevske kategoriji boksa.

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