Hrvatskoj čak 10 medalja na završnici SIM-a, na završnu feštu u Split stižu Ibra, Usik...!

Hrvatski mladi sportaši na prvom danu Međunarodne završnice Plazma Sportskih igara mladih imaju deset odličja, dva zlata, sedam srebrnih i jednu brončanu medalju, te su s postoljem u sedam od osam disciplina u kojima su nastupili. Bilo je napeto do posljednje lopte, a nekoliko je finala odlučeno u finišu.

Na Međunarodnoj završnici sudjeluju najbolje ekipe iz zemalja članica Igara - Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Slovenije i Sjeverne Makedonije, te iz šeste, gostujuće, zemlje - Ukrajine.

Prvo zlato stiglo je iz graničara, koji su zaigrali u okviru Telemach Dana sporta. Varaždinske Pume u konkurenciji godišta 2017. prošle su cijeli turnir bez poraza i u finalu svladale srpske Atomske mravce, a treće mjesto zauzeli su Tihi gromovi iz Bosne i Hercegovine.

Tako je ekipa u sastavu Stjepan Iličić, Jona Jarnjak, Juraj Novak, Vita Potec, Luna Haček Zuber, Agata Sakač, Judita Svoren, Lucija Vrbanec, Leopold Rukavina, pod vodstvom Andreje Jošić i Saše Sokola, osvojila Međunarodno zlato u konkurenciji pet zemalja sudionica Igara.

U mlađoj kategoriji, godištu 2015., Vatreni topovi iz Preloga dogurali su do finala, gdje su ih zaustavili Dragišinci iz Čačka. Viceprvaci Međunarodne završnice su Noa Matuza, Maša Blažeka, Tin Režek, Lora Golubić, Anamarija Sobočanec, Toni Kolar, Leda Vuk, Ivan Zvornik, Fran Mihalec te voditelji Nenad Podgorelec i Ramona Švenda.

Drugo zlato potpisao je Tom Kotenko iz Siska, koji je u utrci na 60 metara (godište 2015.) prvi prošao kroz ciljnu ravninu. Bio je to najbolji pojedinačni hrvatski nastup na stazi.

Lena Fonai iz Donjeg Miholjca srebrna je, a Sara Hojsak iz Varaždina brončana na Međunarodnoj završnici teniskog turnira Plazma Sportskih igara mladih.

U GEN-i cupu u odbojci dva srebra ostaju u Hrvatskoj, osječka Retfala (2011., muška konkurencija) i zagrebački Senfovi (2011., ženska konkurencija) prošli su kroz zahtjevne poluzavršnice, ali su u finalima bili bolji srpski Crnjanski, odnosno slovenski OD Vital.

Rukometaši pali u finalu

Rukometaši RK Ardiaei iz Dubrovnika poraz su doživjeli tek u finalu Međunarodne završnice HEP turnira u rukometu, od RK Metaloplastike, a treći je bio slovenski RK Svis Ivančna Gorica. Srebrni rukometaši su Mateo Ivić, Martin Tane, Hrvoje Miljević, Noa Radić, Mijo Raić, Ivan Prlender, Šimun Šandić, Dominik Prlender, Amar Avdić, Marko Matušić, Luka Regjo i Ivan Prkačin, uz trenera Antonija Lončaricu.

Kod rukometašica je ŽRK Metković stigao do završnice te osvojio srebrnu medalju, a slavio je bosanskohercegovački RK Krivaja; broncu su uzele Gracije sa Dunava. Viceprvakinje

Međunarodne završnice HEP rukometnog turnira su Antea Kuran, Anamarija Volarević, Ana Kuran, Ema Delija, Petra Družijanić, Rea Erceg, Marta Bule, Cvita Bebić, Antea Šiljeg, Ana Klobučić, Lana Veraja, Iva Erkapić, a voditelj je Rudolf Ćužić.

Ekipa Zadarnova kući se vraća kao viceprvak Međunarodne završnice. Mladi nogometaši na Tommy turniru u malom nogometu do 12 godina u finalu su izgubili od Banditosa iz Srbije, a treće mjesto osvojili su Limači iz Bosne i Hercegovine. Ekipa Zadarnova nastupila je u sastavu Marko Galešić, Lucas Palčić, Niko Đerđa, Mauro Pajkin, Ivano Šarić, Karlo Perica, Marko Mazija, Franko Bilaver, Ivano Samardžić, Tonči Olić, s trenerima Matejem Čulinom i Antonijem Pericom.

Natjecanja se nastavljaju odbojkom na pijesku, Wiener turnirom u šahu, Kinder joy turnirom u stolnom tenisu, 3x3 Sprite cupom te najvećim malonogometnim turnirom u Europi, Coca-Cola Cupom.

Vrhunac je 20. i 21. kolovoza. U četvrtak je All-Star Day na Rivi: šahovska simultanka s velemajstorima Mariyom Muzychuk i Nigelom Shortom, finala Sprite 3x3 Cupa u muškoj i ženskoj konkurenciji, a u 21 sat gašenje plamena Igara uz glazbeni i scenski program, spektakl dronovima i koncert Crvene jabuke kao dar Splitu i svim sudionicima.

U petak u Hrvatskom narodnom kazalištu Split bit će svečana proslava 30 godina Plazma Sportskih igara mladih i proglašenja novih ambasadora Igara. Tako će se velikoj obitelji ambasadora pridružiti Goran Ivanišević, bivši tenisač i trener, Ana Ivanović, bivša tenisačica, i Magnus Brunner, povjerenik Europske komisije za unutarnje poslove i migracije. Na Prokurativama slijedi interaktivni kviz "Postani Zeleni SIM ambasador", pod vodstvom Deana Kotige, dio projekta "Zero Waste - Budi dio igre - Čuvajmo naš planet", koji Igre petu godinu provode s kompanijom Coca-Cola.

A vrhunac proslave 30 godina Igara biti će All-star nogometna utakmica. Na Prokurativama, u središtu Splita, snage će odmjeriti All-star momčad i ekipa sudionika Plazma Sportskih igara mladih. Imena zvjezdane ekipe dobro su poznata diljem svijeta, a sastavljena je od predstavnika Uefe, ambasadora i prijatelja Igara te svjetskih nogometnih zvijezda.

Stiže i Zlatan Ibrahimović

Među gostima All-star daya su Aleksander Čeferin, Zlatan Ibrahimović, Nasser Al-Khelaifi, Roberto Rossetti, Julien Escude, Marcel Desailly, Vladimir Šmicer, Stilian Petrov, David James, Aitor Karanka, Pavel Nedved, Nemanja Vidić, Predrag Mijatović, Slaven Bilić, Mario Mandžukić, Draijo Srna, Aljoša Asanović, Stipe Pletikosa, Alen Bokšić, Igor Tudor, Sergej Barbarez, Emir Spahić, Ettore Messina, Željko Obradović, Dino Rađa, Olesandr Usik, Nikola Karabatić, Petar Metličić i mnogi drugi.