Hrvatskoj će protiv Portugala suditi čovjek kojeg se po dobrome ne sjećaju dinamovci

Hrvatska u noći s četvrtka na petak u 1 sat igra susret šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala. Poznato je tko će dijeliti pravdu u tom susretu. Bit će to Norvežanin Espen Eskas.

Hrvatskoj je sudio u prvom susretu četvrtfinala Lige nacija protiv Francuske kada je na Poljudu Hrvatska pobijedila s 2-0. Portugalu je sudio također jednom, u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2024. godine. Bolji su bili Portugalci u tom susretu s 4-0.

Eskas je dijelio pravdu u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka protiv AEK-a u Ateni 2023. godine, jednom od najtežih europskih poraza Modrih. Tada su 'modri' vodili 2-0 i na kraju su Grci stigli do 2-2 te izbacili Dinamo.

Ovo će Eskasu biti druga utakmica na ovom Mundijalu jer dosad je sudio samo okršaj Zelenortske Republike i Urugvaja.