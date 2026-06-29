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Hrvatskoj će protiv Portugala suditi čovjek kojeg se po dobrome ne sjećaju dinamovci

Piše Ivan Tomašković,
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Hrvatskoj će protiv Portugala suditi čovjek kojeg se po dobrome ne sjećaju dinamovci
Foto: Amanda Perobelli

Hrvatskoj je sudio u prvom susretu četvrtfinala Lige nacija protiv Francuske kada smo slavili s 2-0

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Hrvatska u noći s četvrtka na petak u 1 sat igra susret šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Portugala.  Poznato je tko će dijeliti pravdu u tom susretu. Bit će to Norvežanin Espen Eskas.

Hrvatskoj je sudio u prvom susretu četvrtfinala Lige nacija protiv Francuske kada je na Poljudu Hrvatska pobijedila s 2-0.  Portugalu je sudio također jednom, u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2024. godine. Bolji su bili Portugalci u tom susretu s 4-0. 

Eskas je dijelio pravdu u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka protiv AEK-a u Ateni 2023. godine, jednom od najtežih europskih poraza Modrih. Tada su 'modri' vodili 2-0 i na kraju su Grci stigli do 2-2 te izbacili Dinamo. 

Ovo će Eskasu biti druga utakmica na ovom Mundijalu jer dosad je sudio samo okršaj Zelenortske Republike i Urugvaja. 

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