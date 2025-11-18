Hrvatskoj još igra jedan suludi rasplet za mjesto nositelja SP-a

Hrvatska je u Podgorici svladala Crnu Goru 3-2 i tako zaključila kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo bez poraza. Domaćini su poveli preko Milutina Osmajića i Nikole Krstovića, no "vatreni" su preokrenuli golovima Ivana Perišića iz penala, Kristijana Jakića i Nikole Vlašića, čija je sjajna završnica donijela pobjedu u 87. minuti.

U osam susreta Hrvatska je ostvarila sedam pobjeda i jedan remi, što su najbolje kvalifikacije u povijesti reprezentacije. Plasman na Svjetsko prvenstvo "vatreni" su osigurali već ranije, a ovo će im biti treći nastup pod vodstvom Zlatka Dalića i ukupno sedmi od neovisnosti. Jedino su izostali u Južnoj Africi 2010. godine.

Pobjeda u Podgorici ostavila je Hrvatsku u igri za ulazak u prvu jakosnu skupinu na ždrijebu Svjetskog prvenstva 2026., koji će se održati 5. prosinca u Washingtonu. Ipak, Njemačka je u Leipzigu svladala Slovačku 6-0 pa "vatreni" nisu dobili priliku da ih taj rezultat pogura u "prvi šešir".

Nada ipak postoji - minimalna, ali stvarna. Ako Belgija u utorak izgubi kod kuće od Lihtenštajna, Hrvatska će preskočiti "crvene vragove" i zauzeti mjesto u prvoj jakosnoj skupini. Belgija trenutačno vodi skupinu s dva boda prednosti ispred Sjeverne Makedonije i Walesa, koji igraju međusobno. Belgijcima je potrebna pobjeda kako bi zadržali prvo mjesto, dok bi ih poraz mogao izbaciti iz vrha.

Šanse da Lihtenštajn iznenadi Belgiju nakon niza poraza i bez postignutog gola iznimno su male, osobito uzimajući u obzir prvi susret u rujnu kada je Belgija slavila 8-0. Na pobjedu Lihtenštajna koeficijent je 40, što će reći da imaju oko dva i pol posto šanse da to naprave.