Hrvoje Ćustić tragično je umro prije 18 godina. Kustić, Subašić i otac Svetko odali su mu počast

Na groblju u Murvici obilježili su 18. godišnjicu smrti Hrvoja Ćustića, nekadašnjeg igrača NK Zadra i mladog hrvatskog reprezentativca koji je tragično preminuo 2008. nakon ozljede zadobivene na prvenstvenoj utakmici protiv Cibalije.

Predsjednik HNS-a Marijan Kustić i legendarni golman "vatrenih", danas član stručnog stožera izbornika Zlatka Dalića, Danijel Subašić, odali su počast prerano preminulom nogometašu. U društvu Hrvojeva oca Svetka Ćustića zapalili su svijeće i položili cvijeće na njegovom posljednjem počivalištu, javlja HNS.

Hrvoje Ćustić stradao je 2008. tijekom utakmice 26. kola Prve HNL između Zadra i Cibalije, nakon sudara i pada u betonski zid uz teren. Unatoč naporima liječnika, preminuo je nekoliko dana kasnije, ostavivši iza sebe uspomenu na talent, skromnost i predanost sportu.

U spomen na Hrvojev život i tragičan događaj, u Murvici se ove godine održava četvrto izdanje Memorijalnog turnira "Hrvoje Ćustić", koji okuplja mlade nogometaše i sportske djelatnike iz cijele regije. Svečanom otvaranju turnira prisustvovao je i viši savjetnik predsjednika HNS-a Zorislav Srebrić.