Hrvoje Horvat najavio Celje i Ligu prvaka: Obrana će biti naš forte, pripreme su bile sjajne...

Rukometaši Zagreba u novu su sezonu ušli s velikom pobjedom protiv Bjelovara u prvom kolu Paket 24 Premijer lige (34-21) na gostovanju. Bila je to uvertira za Ligu prvaka koja kreće 9. rujna, (srijeda) a prvi protivnik Zagrebašima je slovensko Celje (18.45) u zagrebačkoj Areni. Hrvoje Horvat sastavio je novu momčad, isprobao njene adute na turniru u Tatabanyi i pripremama na Ohridu, a sada je vrijeme za pravu stvar. Horvat i novi vođa obrane, Marko Mamić, najavili su susret s Celjem.

Zagreb: Okupljanje rukometaša RK Zagreb | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

- Pripreme su dobro odrađene i svi su igrači zdravi i spremni za utakmicu s Celjem, to je u ovom trenutku najvažnije. Nije bilo lako. Osam novih igrača, novi trener, novi tehničko taktički zahtjevi, ali stvarno na kraju imam samo riječi hvale za svoje dečke koji su sjajno odradili pripreme. Bio je to jedan veliki atak na tijelo i glavu, ali sve su izdržali i sada spremni krećemo u sezonu. Priču smo dosta usmjerili prema defenzivnom dijelu rukometne igre, jer smatramo da će upravo obrana biti naš forte - rekao je Horvat pa dodao:

- Puno sati treninga, ali i video analiza i sastanaka bilo je usmjereno u segment povratka u obranu, kako bismo pravovremeno mijenjali igrače i bili u mogućnosti postaviti tu našu 6-0 i 5-1 obranu onako kako mi to želimo. U Bjelovaru smo u subotu pokazali dio toga što smo pripremali ovo ljeto. Ne želimo se zavaravati, Liga prvaka je naravno druga priča, ali spremni smo i na nju i veselimo se početku natjecanja u Europi.

Marko Mamić u Zagreb je stigao ovog ljeta, a doveden je kako bi predvodio obranu "novog" Zagreba. On i Gleb Kalaraš bit će stupovi obrane, Mamić će se po potrebi dizati u prednjeg igrača u 5-1 formaciji, slično kako radi i u hrvatskoj reprezentaciji. Obrana će defintiivno biti udarno oružje Zagreba, a takvi igrači su i dovođeni.

Zagreb: Okupljanje rukometaša RK Zagreb | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

- Niti jedan igrač nije nešto posebno lud za pripremama, a ove su bile posebno naporne, ali sada kada smo ih zaključili i kada znamo da smo ih odradili kako treba mislim da možemo zadovoljni ući u sezonu i sve ono što nas čeka. Osjetili smo da smo napravili korak naprijed i da smo i fizički i taktički dobro pripremljeni. Svaki igrač u svlačionici svjestan je važnosti utakmice s Celjem u srijedu i ono što je najvažnije jest da svaki igrač želi igrati tu utakmicu, a to je najbitnije - rekao je Mamić pa dodao:

- Celjani su jedna mlada, brza i potentna ekipa. Posljednjih godina sjajno rade s mladima, imaju dva ili tri vanserijska talenta i sigurno da imaju svoje kvalitete. Mi moramo našu obranu, kao i naš napad i tempo postrojiti po našoj želji i nametnuti svoj ritam igre. Naš je zadatak da su srijedu pokažemo jednoj kvalitetnoj, ali nezrelijoj i mlađoj ekipi da smo mi tu na domaćem terenu i da smo mi favoriti.

Ove sezone promijenjen je format rukometne Lige prvaka. Zagreb igra u skupini C gdje će uz Celje igrati s PSG-om i Aalborgom. Igra se kod kuće i u gostima, a prve dvije momčadi idu dalje.