Biv\u0161i hrvatski U-19 reprezentativac zaludio je skaute mnogih klubova sjajnim igrama, odskakao je u kadetskom uzrastu, a najbr\u017ei je bio Dinamo, koji je njega i brata Ivana (27) otkupio od Osijeka.\u00a0

- To mi je najve\u0107a gre\u0161ka u karijeri, bio sam premlad! Trebao sam mo\u017eda ostati u Osijeku, mo\u017eda bi prije dobio priliku. U Dinamu su me seljakali po posudbama, bio sam u Sesvetama pa kod Ivkovi\u0107a u Lokomotivi. Kasnije su mi u Cibaliji oti\u0161li prednji kri\u017eni, bio sam u 'kanalu'. Odlazak u Glentoran pokazao se kao pun pogodak - ka\u017ee Plum koji je u Dinamu igrao u generaciji Jedvaja, \u0160imunovi\u0107a, Kova\u010di\u0107a, \u0160pehara...

- S Jozom \u0160imunovi\u0107em se i danas \u010dujem. On je u Celticu, relativno smo blizu, ali nikako se nismo uspjeli na\u0107i na Otoku. Nadam se da \u0107e biti prilike da popijemo kavu i da odemo jedan drugom na utakmicu.\u00a0

Na\u017ealost, Plum ove sezone vi\u0161e ne\u0107e zabijati.

- 'Oti\u0161ao' mi je ligament, ali sre\u0107a u nesre\u0107i je da se to dogodilo uo\u010di ove situacije s koronom pa \u0107u se taman u pauzi sti\u0107i oporaviti. Tako\u0111er, potpisao sam novi ugovor na jo\u0161 godinu dana tjedan dana prije no \u0161to sam se ozlijedio.\u00a0Mislim da se prvenstvo u Sjevernoj Irskoj ne\u0107e ni nastavljati, a isti scenarij o\u010dekuje se u \u0160kotskoj.

A kakva je uop\u0107e sjevernoirska liga u odnosu na HNL?

- Liga uop\u0107e nije lo\u0161a. Prva tri-\u010detiri\u00a0kluba\u00a0u rangu su, recimo, Slaven Belupa, dok su ostali na razini na\u0161ih drugoliga\u0161a. Igra se s puno duela, svi udaraju, trebalo mi je vremena da se naviknem na to. Iskreno, nisam ni sanjao da \u0107u s 26 godina igrati u Sjevernoj Irskoj, ali uop\u0107e mi nije \u017eao, tu sam o\u017eivio karijeru, igram u kontinuitetu. Prije toga sam bio u drugoj mom\u010dadi Osijeka, ugovor mi je istjecao i nisam imao ni\u0161ta pametnije, a financijska strana pri\u010de koju je nudio Glentoran bila je sjajna - zavr\u0161io je.

Hrvoje iz slobodnjaka ima više golova nego Messi i Ronaldo: Pucam kao David Beckham!

Zabio sam sedam golova slobodnjaka, ali jedan mi je "ukrao" suigrač... Pucao sam iz kuta, lopta je prošla kroz šumu nogu i ušla u gol. Upisali su gol mom suigraču, a frajer uopće nije ni dirao loptu, smije se Plum

